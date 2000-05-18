Миссия: Невыполнима 2, 2000

Если мир внезапно оказывается перед лицом ужасной катастрофы, есть лишь один человек, который может исправить это ужасное положение. Его имя Итан Хант, он прирожденный специалист по разрешению самых неразрешимых ситуаций. Теперь у Итана — новый, строгий начальник, новая очаровательная возлюбленная, новый коварный противник и новое задание, которое простому смертному просто не по плечу. Но Итан Хант не был бы Итаном Хантом, если бы не смог с блеском выполнить очередную невыполнимую миссию: справиться с кровожадными террористами и спасти планету от ужасного, смертельного вируса!