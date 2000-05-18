Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король-львенок" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Миссия: Невыполнима 2 Миссия: Невыполнима 2
Киноафиша Фильмы Миссия: Невыполнима 2
Mission: Impossible II

Миссия: Невыполнима 2, 2000

2000 / США / Германия
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Итан Хант вернул себе доброе имя и любимую работу, но новые вызовы не заставляют себя ждать. Предательство одного из агентов приводит к тому, что в руки злодеев попадает новый смертоносный вирус гриппа, который можно использовать как биологическое оружие, а также вакцина от него. Итану предстоит найти и обезвредить преступников, возжелавших шантажировать весь мир и его лично.

  • Первая режиссерская версия фильма длилась три с половиной часа. На студии “Paramount Pictures” возмутились и сказали Джону Ву, что хронометраж не должен превышать двух часов. Это объясняет, почему в театральной версии так много сюжетных дыр.
  • Кандидатуру Тэнди Ньютон на роль возлюбленной Итана Ханта предложила тогдашняя жена Тома Круза, Николь Кидман. 
  • Съемки фильма сильно затянулись, потому что Том Круз был занят в картине “С широко закрытыми глазами” Стэнли Кубрика, съемки которой заняли больше года. 
  • Первоначально фильму был присвоен рейтинг R, но после того, как многие сцены боев были вырезаны, а количество насилия на экране сильно сократили, ему присвоили рейтинг PG-13. 
  • Том Круз солгал страховым агентам фильма, сказав, что он позволит каскадерам выполнить большинство трюков. Круз сделал около 95% своих трюков самостоятельно.

Если мир внезапно оказывается перед лицом ужасной катастрофы, есть лишь один человек, который может исправить это ужасное положение. Его имя Итан Хант, он прирожденный специалист по разрешению самых неразрешимых ситуаций. Теперь у Итана — новый, строгий начальник, новая очаровательная возлюбленная, новый коварный противник и новое задание, которое простому смертному просто не по плечу. Но Итан Хант не был бы Итаном Хантом, если бы не смог с блеском выполнить очередную невыполнимую миссию: справиться с кровожадными террористами и спасти планету от ужасного, смертельного вируса!

7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в России 7 июля 2000
Премьера в мире 18 мая 2000
Возраст 12+
MPAA PG-13
Режиссер
Джон Ву
Джон Ву
В ролях
Том Круз
Том Круз
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон
Джон Полсон
Джон Полсон
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Раде Сербеджиа
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Миссия невыполнима: Племя изгоев
Миссия невыполнима: Племя изгоев (2015)
7.6829267
Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
Миссия Невыполнима: Протокол Фантом (2011)
7.7083335
Миссия: Невыполнима 3
Миссия: Невыполнима 3 (2006)
7.6666665
Особое мнение
Особое мнение (2002)
7.8
Миссия: Невыполнима
Миссия: Невыполнима (1996)
7.3
Миссия невыполнима 8
Миссия невыполнима 8 (2024)
0
Миссия невыполнима: Последствия
Миссия невыполнима: Последствия (2018)
7.705263
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1 (2022)
0
Трудная мишень
Трудная мишень (1993)
7.8333335
Наемный убийца
Наемный убийца (1989)
7.8
Тихая ночь (2023)
0
Сломанная стрела
Сломанная стрела (1996)
6.076923
Фильм находится в подборках
Фильмы про шпионов Фильмы про шпионов
Фильмы про агентов Фильмы про агентов
Лучшие шпионские фильмы Лучшие шпионские фильмы
Фильмы с Томом Крузом Фильмы с Томом Крузом
Все части «Миссия невыполнима» Все части «Миссия невыполнима»
Постер фильма Миссия: Невыполнима 2 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Миссия: Невыполнима 2
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Названы топ-100 лучших сиквелов в истории кино Рейтинг возглавляют картины для всей семьи.
Написать
12 августа 2020 14:05
«Это был позор»: Тэнди Ньютон боялась Тома Круза на съемках «Миссия невыполнима 2» Актриса назвала звезду франшизы человеком, который «привык доминировать».
Написать
10 июля 2020 09:21
Том Круз запретил: Дюгрей Скотт объяснил, почему не стал Росомахой в «Людях Икс» Фанаты Джекмана должны сказать спасибо агенту Итану Хоуку.
Написать
11 марта 2020 09:14
Все новости фильма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше