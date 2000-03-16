Пункт назначения, 2000

Алекс Броунинг наделен удивительной способностью предугадывать, когда, как и где нанесет свой очередной удар смерть. Страшный дар Алекса проявляется в первый раз в тот момент, когда он отправляется со своим классом в Париж. В салоне самолета он получает грозное предупреждение свыше. Ему видится, как самолет взрывается при взлете. В панике он умоляет пассажиров покинуть самолет. В результате "за бортом" оказываются семь человек. Им недолго приходиться сожалеть о несостоявшейся поездке в Париж: как и предвидел Алекс, самолет, взрывается едва поднявшись в воздух. Чудом оставшиеся в живых пытаются понять, как он сумел предсказать катастрофу. Некоторых притягивает его дар, но большинству он внушает ужас. ФБР не верит ни одному его слову. А Алекса преследуют страшные предзнаменования. Когда оставшиеся в живых пассажиры начинают погибать один за другим, Алекс приходит к выводу, что они не обманули смерть, а лишь взяли у нее отсрочку...