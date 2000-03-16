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Пункт назначения, 2000

2000 / США
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56 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

За считанные минуты до вылета рейса 180 из Нью-Йорка в Париж одного из пассажиров – старшеклассника Алекса – посещает жуткое видение крушения авиалайнера. В панике юноша пытается предупредить экипаж, но героя вместе с несколькими его друзьями высаживают в аэропорту, где ребята становятся свидетелями уже реального взрыва своего самолета сразу после взлета. Спустя некоторое время с теми, кому удалось избежать гибели на рейсе 180, начинают происходить загадочные несчастные случаи...

  • Большая часть телерепортажа о взрыве самолета взята из хроники реально случившейся авиакатастрофы 17 июля 1996 года, когда “Боинг-747” компании Trans World Airlines, следовавший рейсом из Нью-Йорка в Париж, взорвался спустя несколько минут после вылета и упал в Атлантический океан. Никто из 230 человек, присутствовавших на борту, не выжил, включая композитора Джона Денвера, чью музыку создатели “Пункта назначения” использовали в картине.
  • На роль Алекса рассматривалась кандидатура Тоби Магуайра, а на роль Клэр хотели пригласить Кирстен Данст.
  • На съемки известной сцены с автобусом ушло три съемочных дня.
  • Рабочее название фильма – “Рейс 180”. Идея ленты возникла у Джефри Реддика после сообщений СМИ о взрыве рейса 800.
  • В китайском прокате лента носила название “Бог смерти приходит”.

Алекс Броунинг наделен удивительной способностью предугадывать, когда, как и где нанесет свой очередной удар смерть. Страшный дар Алекса проявляется в первый раз в тот момент, когда он отправляется со своим классом в Париж. В салоне самолета он получает грозное предупреждение свыше. Ему видится, как самолет взрывается при взлете. В панике он умоляет пассажиров покинуть самолет. В результате "за бортом" оказываются семь человек. Им недолго приходиться сожалеть о несостоявшейся поездке в Париж: как и предвидел Алекс, самолет, взрывается едва поднявшись в воздух. Чудом оставшиеся в живых пытаются понять, как он сумел предсказать катастрофу. Некоторых притягивает его дар, но большинству он внушает ужас. ФБР не верит ни одному его слову. А Алекса преследуют страшные предзнаменования. Когда оставшиеся в живых пассажиры начинают погибать один за другим, Алекс приходит к выводу, что они не обманули смерть, а лишь взяли у нее отсрочку...

8.0 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 15 июня 2000
Премьера в мире 16 марта 2000
Возраст 16+
Режиссер
Джеймс Вонг
В ролях
Девон Сава
Девон Сава
Али Лартер
Али Лартер
Керр Смит
Тони Тодд
Тони Тодд
Кристен Клоук
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пункт назначения 2 постера
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