Лунный папа, 1999

Далеко-далеко, в одной жаркой восточной стране, на берегу моря, в шумном и пестром поселке жила девушка Мамлакат. Она очень любила своего отца и несчастного брата, потерявшего на войне рассудок. Но больше всего на свете она любила театр. Ей казалось, что актеры — самые необыкновенные люди на свете.



Однажды, лунной ночью, она встретила отца своего будущего ребенка — он назвался актером заезжего театра. И вот Мамлакат беременна, ее отец и брат в отчаянии. Чтобы избежать позора, все семейство отправляется на поиски незадачливого «лунного» папаши.