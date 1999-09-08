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Лунный папа
Киноафиша Фильмы Лунный папа

Лунный папа, 1999

1999 / Россия / Франция / Германия / Таджикистан / Узбекистан / Австрия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Далеко-далеко, в одной жаркой восточной стране, на берегу моря, в шумном и пестром поселке жила девушка Мамлакат. Она очень любила своего отца и несчастного брата, потерявшего на войне рассудок. Но больше всего на свете она любила театр. Ей казалось, что актеры — самые необыкновенные люди на свете.

Однажды, лунной ночью, она встретила отца своего будущего ребенка — он назвался актером заезжего театра. И вот Мамлакат беременна, ее отец и брат в отчаянии. Чтобы избежать позора, все семейство отправляется на поиски незадачливого «лунного» папаши.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 28 апреля 2000
Премьера в мире 8 сентября 1999
Возраст 16+
Режиссер
Бахтиер Худойназаров
В ролях
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Ато Мухамеджанов
Мераб Нинидзе
Мераб Нинидзе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лунный папа 1 постер
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