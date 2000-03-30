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Постер фильма Паранойя
4.4
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4.4

Паранойя

, 2000
Paranoid
Великобритания / триллер / 18+
Постер фильма Паранойя
4.4

О фильме

Хлоя, восходящая супермодель, обеспокоена паузой в своем лихорадочном расписании и загадочными анонимными звонками. Приглашенная новым другом на загородную вечеринку, вместе с другими гостями она попадает в отдаленный дом. Очнувшись ночью в странном месте, она находит видеокассету, из которой узнает, что те, кому Хлоя доверяла больше всего, представляют для нее зловещую угрозу…

В ролях

Джессика Альба
Джессика Альба
Chloe
Иэн Глен
Иэн Глен
Stan
Джинн Трипплхорн
Джинн Трипплхорн
Rachel
Юэн Бремнер
Юэн Бремнер
Gordon
Миша Бартон
Миша Бартон
Theresa
Кевин Уотли
Clive
Оливер Милберн
Оливер Милберн
Toby
Гари Лав
Ned
Джина Беллман
Джина Беллман
Eve
Эми Филлипс
Michelle
Режиссер Джон Дайган
Сценарист Джон Дайган, Gilles Thompson
Композитор Чарли Моул
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в мире 30 марта 2000
Дата выхода
30 марта 2000 Россия 16+
26 октября 2000 Гонконг
30 марта 2000 Казахстан
30 марта 2000 Украина
Бюджет $4 000 000
Производство Isle of Man Film Commission, Isle of Man Film, Portman Productions
Другие названия
Paranoid, Paranoia, A Casa do Mal, Paranoïd, Paranoid - 48 Stunden in seiner Gewalt, Paranoja, Παράνοια, Паранойя

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 14 голосов
4 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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