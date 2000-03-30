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Хлоя, восходящая супермодель, обеспокоена паузой в своем лихорадочном расписании и загадочными анонимными звонками. Приглашенная новым другом на загородную вечеринку, вместе с другими гостями она попадает в отдаленный дом. Очнувшись ночью в странном месте, она находит видеокассету, из которой узнает, что те, кому Хлоя доверяла больше всего, представляют для нее зловещую угрозу…
|30 марта 2000
|Россия
|16+
|26 октября 2000
|Гонконг
|30 марта 2000
|Казахстан
|30 марта 2000
|Украина