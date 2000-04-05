Игра без правил, 2000

Сначала Джей Питерс и Джек Форд, агенты Управления по борьбе с наркотиками, совершенно искренне полагали, что выполнить просьбу шерифа небольшого городка не составит большого труда. Шериф хотел, чтобы Управление избавило его «вотчину» от некого мелкого наркоторговца, преступника незначительного и, в общем, значительной проблемы не представляющего.



Однако скоро выяснилось, что такая оценка противника была слишком оптимистична. Джон Тайкор оказался не просто заурядным наркоторговцем, а настоящим маньяком-убийцей, и к тому же — мультимиллионером. Он решил, что лучшим способом распорядиться своим богатством будет следующий: во-первых, организовать затоваривание рынка мета-амфитаминами, во-вторых, купить себе армию, которая обеспечивала бы «крышу» этого предприятия.



Питерсу и Форду становится ясно, что справиться с такой мощью, опираясь только на закон — невозможно. И им не остается ничего другого, кроме как взятьна вооружение тактику плохих парней.