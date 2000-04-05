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Игра без правил
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Bad Guys

Игра без правил, 2000

2000 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Сначала Джей Питерс и Джек Форд, агенты Управления по борьбе с наркотиками, совершенно искренне полагали, что выполнить просьбу шерифа небольшого городка не составит большого труда. Шериф хотел, чтобы Управление избавило его «вотчину» от некого мелкого наркоторговца, преступника незначительного и, в общем, значительной проблемы не представляющего.

Однако скоро выяснилось, что такая оценка противника была слишком оптимистична. Джон Тайкор оказался не просто заурядным наркоторговцем, а настоящим маньяком-убийцей, и к тому же — мультимиллионером. Он решил, что лучшим способом распорядиться своим богатством будет следующий: во-первых, организовать затоваривание рынка мета-амфитаминами, во-вторых, купить себе армию, которая обеспечивала бы «крышу» этого предприятия.

Питерсу и Форду становится ясно, что справиться с такой мощью, опираясь только на закон — невозможно. И им не остается ничего другого, кроме как взятьна вооружение тактику плохих парней.

5.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 5 апреля 2000
Премьера в мире 5 апреля 2000
Возраст 18+
Режиссер
Брайан Джинесс
В ролях
Майкл Бэйли Смит
Клаудия Кристиан
Клаудия Кристиан
Тим Колсери
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Игра без правил 1 постер
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