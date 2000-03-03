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Старые клячи

Starye klyachi 18+
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О фильме

После распада СССР четыре подруги - Анна, Лиза, Мария и Люба - едва сводят концы с концами. Тяжелее всех приходится бывшей учительнице Любе - ее сын погиб в Афганистане, отец скончался, а сама она вынуждена торговать газетами и платить ежедневную дань рэкетирам. Вскоре бандиты обманом забирают у женщины квартиру в центре Москвы, а ее выпроваживают во флигель на кладбище, который, к тому же, оказывается собственностью бизнесмена Хоменко. Узнав о несчастье, случившемся с подругой, Маша, Лиза и Аня решают восстановить справедливость и вернуть ей жилье...

  • Первоначальное название фильма - “Партия на четыре голоса”. В одном из интервью режиссер Эльдар Рязанов признавался, что название “Старые клячи” пришло к нему… во сне. 
  • “Старые клячи” стали предпоследней картиной Эльдара Рязанова, музыку к которой написал Андрей Петров. Ранее композитор создал музыкальное сопровождение к таким картинам Рязанова, как “Берегись автомобиля” (1966), “Служебный роман” (1977), “Жестокий романс” (1984) и другим. 
  • Лия Ахеджакова (Люба) в общей сложности сыграла в семи фильмах Эльдара Рязанова. “Старые клячи” стали их шестой по счету совместной работой. 
  • В фильме звучат две песни на стихи Эльдара Рязанова - “Последняя любовь” и “Мчатся годы-непогоды”.

Трудные времена наступили для четырех неразлучных подруг. Совсем недавно благополучные и уважаемые труженицы, они вынуждены приспосабливаться к непростым реалиям сегодняшней действительности. Остроумные и находчивые женщины, оскорбленные и униженные хамоватыми и наглыми дельцами, находят пути борьбы с новыми «хозяевами жизни».

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 3 марта 2000
Дата выхода
3 марта 2000 Россия 12+
3 марта 2000 Казахстан
11 ноября 2000 США
3 марта 2000 Украина
Производство KinoMost, Луч
Другие названия
Starye klyachi, Old Hags, Stare klacze, Старите кранти, Старые клячи
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Светлана Крючкова
Светлана Крючкова
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 14 голосов
4.9 IMDb
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Старые клячи

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2 октября 2018 12:55
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