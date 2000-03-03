После распада СССР четыре подруги - Анна, Лиза, Мария и Люба - едва сводят концы с концами. Тяжелее всех приходится бывшей учительнице Любе - ее сын погиб в Афганистане, отец скончался, а сама она вынуждена торговать газетами и платить ежедневную дань рэкетирам. Вскоре бандиты обманом забирают у женщины квартиру в центре Москвы, а ее выпроваживают во флигель на кладбище, который, к тому же, оказывается собственностью бизнесмена Хоменко. Узнав о несчастье, случившемся с подругой, Маша, Лиза и Аня решают восстановить справедливость и вернуть ей жилье...
Трудные времена наступили для четырех неразлучных подруг. Совсем недавно благополучные и уважаемые труженицы, они вынуждены приспосабливаться к непростым реалиям сегодняшней действительности. Остроумные и находчивые женщины, оскорбленные и униженные хамоватыми и наглыми дельцами, находят пути борьбы с новыми «хозяевами жизни».
|3 марта 2000
|Россия
|12+
|3 марта 2000
|Казахстан
|11 ноября 2000
|США
|3 марта 2000
|Украина