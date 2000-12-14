Ландыш серебристый, 2000

Как стать звездой? Тернист путь к Олимпу. Юная Зоя Мисочкина в каталажке провинциального городка Локотки знакомится с двумя продюсерами — Придорожным и Болотовым, от которых только что сбежала примадонна Ирма.



Зоя страстно хочет петь, поэтому увязывается за новыми знакомыми и оказывается в большой квартире с двумя с виду серьезными господами, а при близком знакомстве — полусумасшедшими трогательными клоунами.



Жизнь Зойки переворачивается. Уроки вокала, салоны красоты, тренажерные залы, презентации — все это должно превратить никому не известную невзрачную девочку в новую поп-звезду.