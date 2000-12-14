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Ландыш серебристый
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Ландыш серебристый, 2000

2000 / Россия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Как стать звездой? Тернист путь к Олимпу. Юная Зоя Мисочкина в каталажке провинциального городка Локотки знакомится с двумя продюсерами — Придорожным и Болотовым, от которых только что сбежала примадонна Ирма.

Зоя страстно хочет петь, поэтому увязывается за новыми знакомыми и оказывается в большой квартире с двумя с виду серьезными господами, а при близком знакомстве — полусумасшедшими трогательными клоунами.

Жизнь Зойки переворачивается. Уроки вокала, салоны красоты, тренажерные залы, презентации — все это должно превратить никому не известную невзрачную девочку в новую поп-звезду.

6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 14 декабря 2000
Премьера в мире 14 декабря 2000
Возраст 12+
Режиссер
Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян
В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Александр Цекало
Александр Цекало
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Алёна Хмельницкая
Алёна Хмельницкая
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ландыш серебристый 1 постер
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