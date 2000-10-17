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Ну очень страшное кино
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Shriek If You Know What I Did Last Friday the Thirteenth

Ну очень страшное кино, 2000

2000 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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О фильме

В каждом уважающем себя фильме ужасов есть телефон, который вот-вот зазвонит… жертва, которая вот — вот завопит… убийца, который вот — вот нанесет смертельный удар. И единственный способ остаться в живых — это твердо помнить, что надо всегда опережать убийцу на один шаг… даже если он полный кретин!

Когда сексуальная репортерша, вечно сующая свой нос, на пару с попадающими во всякие дурацкие истории охранником из супермаркета пытаются остановить убийцу, задумавшего расправиться с самыми видными учениками средней школы Булемия — Фоллз, начинается такое…

4.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 17 октября 2000
Премьера в мире 17 октября 2000
Возраст 16+
Режиссер
Джон Бланчард
В ролях
Джули Бенц
Джули Бенц
Харли Кросс
Маджандра Делфино
Саймон Рекс
Дэнни Стронг
Дэнни Стронг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ну очень страшное кино 2 постера
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