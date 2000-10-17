Ну очень страшное кино, 2000

В каждом уважающем себя фильме ужасов есть телефон, который вот-вот зазвонит… жертва, которая вот — вот завопит… убийца, который вот — вот нанесет смертельный удар. И единственный способ остаться в живых — это твердо помнить, что надо всегда опережать убийцу на один шаг… даже если он полный кретин!



Когда сексуальная репортерша, вечно сующая свой нос, на пару с попадающими во всякие дурацкие истории охранником из супермаркета пытаются остановить убийцу, задумавшего расправиться с самыми видными учениками средней школы Булемия — Фоллз, начинается такое…