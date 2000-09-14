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Легенды Риты
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Die Stille nach dem Schuss

Легенды Риты, 2000

2000 / Германия
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Западная Германия. 70-е годы. Время, отмеченное духом анархии и бунта. Безумная волна новой свободной жизни выплеснула на поверхность левое движение — «красные бригады».

Рита Фогт — одна из активных участниц террористических операций новоявленных борцов за всеобщее счастье с длинными волосами и дикой мешаниной из Маркса, Хендрикса и Че Гевары в головах.

Но, как и большинство ярких политических веяний, движение «красных бригад» вскоре потерпело крах. Спасаясь от преследования властей за совершенные террористические акты, в том числе и с человеческими жертвами.

Рита с помощью агентов «Штази» находит убежище в Восточной Германии. Вкушая все прелести жизни в первом социалистическом государстве на немецкой земле, Рита получает от «Штази» различные легенды — фальшивые биографии — по мере того, как ей приходится переезжать с места на место, опасаясь разоблачения…

Казалось бы, прошлое кануло в Лету и тайна Риты никогда не раскроется. Однако никому еще не удавалось убежать от судьбы, и однажды новый мир надежд должен обрушиться в бездну, увлекая за собой своих несчастных жертв.

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в России 14 сентября 2000
Премьера в мире 14 сентября 2000
Возраст 16+
Режиссер
Фолькер Шлендорф
Фолькер Шлендорф
В ролях
Бибиана Беглау
Мартин Вуттке
Мартин Вуттке
Надя Уль
Надя Уль
Харольд Шротт
Александр Байер
Александр Байер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Легенды Риты 2 постера
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