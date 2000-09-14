Легенды Риты, 2000

Западная Германия. 70-е годы. Время, отмеченное духом анархии и бунта. Безумная волна новой свободной жизни выплеснула на поверхность левое движение — «красные бригады».



Рита Фогт — одна из активных участниц террористических операций новоявленных борцов за всеобщее счастье с длинными волосами и дикой мешаниной из Маркса, Хендрикса и Че Гевары в головах.



Но, как и большинство ярких политических веяний, движение «красных бригад» вскоре потерпело крах. Спасаясь от преследования властей за совершенные террористические акты, в том числе и с человеческими жертвами.



Рита с помощью агентов «Штази» находит убежище в Восточной Германии. Вкушая все прелести жизни в первом социалистическом государстве на немецкой земле, Рита получает от «Штази» различные легенды — фальшивые биографии — по мере того, как ей приходится переезжать с места на место, опасаясь разоблачения…



Казалось бы, прошлое кануло в Лету и тайна Риты никогда не раскроется. Однако никому еще не удавалось убежать от судьбы, и однажды новый мир надежд должен обрушиться в бездну, увлекая за собой своих несчастных жертв.