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Постер фильма Дневник его жены
Постер фильма Дневник его жены
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Дневник его жены

Дневник его жены

Dnevnik ego zheny 18+
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О фильме

Фильм рассказывает о последних годах жизни Ивана Бунина. Классик русской литературы провел их вдали от родины, на Лазурном берегу, но красоты этого места не приносили ему ни утешения, ни радости. Несмотря на присутствие жены, Веры Николаевны Буниной, и юной возлюбленной Галины Плотниковой, писатель все чаще чувствовал себя на чужбине потерянным и одиноким. Ситуация становится еще более запутанной, когда в жизни Бунина появляется оперная певица Марга Ковтун. Пятым в этом любовном многоугольнике становится литератор Леонид Гуров. К чему приведут сложные и противоречивые отношения между героями?

  • “Дневник его жены” - четвертая совместная работа режиссера Алексея Учителя и сценаристки Авдотьи Смирновой. Ранее они работали вместе над созданием двух документальных фильмов и полнометражной картины “Мания Жизели” (1995). 
  • Несмотря на то, что фильм основан на реальных событиях, фамилии некоторых героев были изменены. На самом деле Галина Плотникова носила фамилию Кузнецова, Леонид Гуров - фамилию Зуров, а Маргу Ковтун в реальности звали Маргарита Степун.
  • Фильм получил ряд престижных наград, в том числе кинопремию “Ника” и гран-при кинофестиваля “Кинотавр”.

Трагический рассказ о любви и одиночестве... о неизвестной частной жизни великого русского писателя Ивана Бунина. Запутанная любовная история, участниками которой являются сам Бунин, его жена Вера, молодая поэтесса Галина Плотникова, оперная певица Марга Ковтун и литератор Леонид Гуров.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 6 июня 2000
Дата выхода
6 июня 2000 Россия 16+
20 октября 2000 Казахстан
11 ноября 2000 США
20 октября 2000 Украина
Производство Госкино, Studio Rock
Другие названия
Dnevnik ego zheny, Dziennik jego żony, Hänen vaimonsa päiväkirjasta, His Wife's Diary, Pamiętnik jego żony, Vaimon päiväkirja, Дневник его жены
Режиссер
Алексей Учитель
Алексей Учитель
В ролях
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Ольга Будина
Ольга Будина
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Елена Морозова
Елена Морозова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
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Дневник его жены

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