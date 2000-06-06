Фильм рассказывает о последних годах жизни Ивана Бунина. Классик русской литературы провел их вдали от родины, на Лазурном берегу, но красоты этого места не приносили ему ни утешения, ни радости. Несмотря на присутствие жены, Веры Николаевны Буниной, и юной возлюбленной Галины Плотниковой, писатель все чаще чувствовал себя на чужбине потерянным и одиноким. Ситуация становится еще более запутанной, когда в жизни Бунина появляется оперная певица Марга Ковтун. Пятым в этом любовном многоугольнике становится литератор Леонид Гуров. К чему приведут сложные и противоречивые отношения между героями?
Трагический рассказ о любви и одиночестве... о неизвестной частной жизни великого русского писателя Ивана Бунина. Запутанная любовная история, участниками которой являются сам Бунин, его жена Вера, молодая поэтесса Галина Плотникова, оперная певица Марга Ковтун и литератор Леонид Гуров.
|6 июня 2000
|Россия
|16+
|20 октября 2000
|Казахстан
|11 ноября 2000
|США
|20 октября 2000
|Украина