Dora Diamond Знаешь, есть пары, которые держатся вместе только потому, что им кажется, что лучше не найти, а есть люди — грустные и несчастные, которые живут одни. Но потом есть такая крохотная, микроскопическая группа счастливчиков, которым повезло быть с тем, в кого они безумно влюблены.

Paul Tannek Дора, ты когда-нибудь думала просто быть влюблённой, без этого «безумно»?