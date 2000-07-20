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Постер фильма Неудачник
6.0
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6.0

Неудачник

, 2000
Loser
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Неудачник
6.0

О фильме

Пол (Джейсон Биггс), получив стипендию, уезжает из своего городка в колледж в Нью-Йорк. После теплых семейных проводов, ему не по себе, он боится, что не обретет друзей. Папа советует не думать об этом, а просто оставаться самим собой. Пол, однако, сразу становится козлом отпущения . Участие к нему проявляет только Дора Даймонд. Пол не пьет, не курит, не веселится, как все. Он боится, что его лишат стипендии. Но быть студентом и не участвовать в студенческой жизни нельзя. Соседи по комнате доносят администратору, что жить с Полом невозможно. Его выселяют, он находит крышу в ветеринарной лечебнице, где должен чистить собачьи клетки и выполнять прочую работу. Дора тоже не из семьи миллионеров, она подрабатывает официанткой в баре. Иногда ей приходится ночевать на вокзале, если она опаздывает на поезд. Приходиться крутиться, чтобы заработать на обучение. Выручка у нее самая низкая, и ее выгоняют с работы. Судьба сводит Пола с Дорой. Он приглашает ее на рок-концерт, но ее заманивают на студенческую вечеринку, проходящую в ветлечебнице, бывшие соседи Пола. Там Дору чем-то подпоили, и после концерта Пол находит ее у себя без сознания, доставляет в больницу, заботится о ней. Как дальше сложится их судьба?.. Романтическая молодежная комедия. Эми Хекерлинг удачно специализируется в этом

В ролях

Джейсон Биггс
Джейсон Биггс
Paul Tannek
Мина Сувари
Мина Сувари
Дора Даймонд
Зак Орт
Зак Орт
Adam
Джимми Симпсон
Джимми Симпсон
Noah
Грег Киннир
Грег Киннир
Prof. Edward Alcott
Томас Садоски
Томас Садоски
Chris
Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
Dad
Туинк Кэплэн
Gena
Бобби Слэйтон
Sal
Роберт Миано
Victor
Режиссер Эми Хекерлинг
Сценарист Эми Хекерлинг
Композитор Дэвид Китай
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 2 ноября 2000
Премьера в мире 20 июля 2000
Дата выхода
20 июля 2000 Россия 16+
26 октября 2000 Германия
20 июля 2000 Казахстан
21 июля 2000 Мексика
21 июля 2000 Португалия
21 июля 2000 США
20 июля 2000 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $18 404 706
Производство Columbia Pictures, Branti Film Productions, Cockamamie
Другие названия
Loser, Un perdedor con suerte, American School, Frajer, Gubitnik, Il perdente, Koi wa makenai, Krupan, Loser - auch verlierer haben glück, Love Never Loses, Luuseri, Lúzer, Nevykėlis, O otário, Od strebera do frajera, The Loser, Um azarado de sorte, Левакът, Невдаха, Неудачник, 呆瓜向前衝, 恋は負けない, 戆直“屎”男

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 15 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Dora Diamond Знаешь, есть пары, которые держатся вместе только потому, что им кажется, что лучше не найти, а есть люди — грустные и несчастные, которые живут одни. Но потом есть такая крохотная, микроскопическая группа счастливчиков, которым повезло быть с тем, в кого они безумно влюблены.
Paul Tannek Дора, ты когда-нибудь думала просто быть влюблённой, без этого «безумно»?
Dora Diamond А в чём тогда смысл?

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