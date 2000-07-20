Пол (Джейсон Биггс), получив стипендию, уезжает из своего городка в колледж в Нью-Йорк. После теплых семейных проводов, ему не по себе, он боится, что не обретет друзей. Папа советует не думать об этом, а просто оставаться самим собой. Пол, однако, сразу становится козлом отпущения . Участие к нему проявляет только Дора Даймонд. Пол не пьет, не курит, не веселится, как все. Он боится, что его лишат стипендии. Но быть студентом и не участвовать в студенческой жизни нельзя. Соседи по комнате доносят администратору, что жить с Полом невозможно. Его выселяют, он находит крышу в ветеринарной лечебнице, где должен чистить собачьи клетки и выполнять прочую работу. Дора тоже не из семьи миллионеров, она подрабатывает официанткой в баре. Иногда ей приходится ночевать на вокзале, если она опаздывает на поезд. Приходиться крутиться, чтобы заработать на обучение. Выручка у нее самая низкая, и ее выгоняют с работы. Судьба сводит Пола с Дорой. Он приглашает ее на рок-концерт, но ее заманивают на студенческую вечеринку, проходящую в ветлечебнице, бывшие соседи Пола. Там Дору чем-то подпоили, и после концерта Пол находит ее у себя без сознания, доставляет в больницу, заботится о ней. Как дальше сложится их судьба?.. Романтическая молодежная комедия. Эми Хекерлинг удачно специализируется в этом
|20 июля 2000
|Россия
|16+
|26 октября 2000
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|Мексика
|21 июля 2000
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|США
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