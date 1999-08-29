Власть страха, 1999

Парализованный экс-полицейский Линкольн Райм совершенно потерял вкус к жизни и собирается покончить с жизнью, но скоро узнает странные новости: какой-то псих похищает людей в такси и бросает их умирать, перед этим изувечив их особенно садистскими способами. Отсчитывая время между каждым похищением и возможной смертью, Райм находит связь между убийствами и вербует девушку по имени Амелия Донахи, которую преследует самоубийство ее отца-полицейского и которая думает, что настал ее черед, чтобы исследовать места преступления и найти убийцу…
Линкольн Райм — знаменитый криминалист, автор множества книг, навсегда прикованный к больничной постели. Амелия Донаги — начинающий полицейский, делающий первые неуверенные шаги по кровавым мостовым. Когда в городе появляется страшный маньяк, она становится глазами и ушами Райма на обезумевших от ужаса улицах. С ее помощью гений криминалистики пытается разгадать тайный шифр, скрытый в непредсказуемых убийствах. Но Линкольн не подозревает, что в дьявольской книге, которую маньяк пишет кровью своих жертв, место главного героя отведено именно ему, и этот роман смерти уже подходит к страшному эпилогу…