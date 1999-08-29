Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Власть страха Власть страха
Киноафиша Фильмы Власть страха
The Bone Collector

Власть страха, 1999

1999 / США
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Парализованный экс-полицейский Линкольн Райм совершенно потерял вкус к жизни и собирается покончить с жизнью, но скоро узнает странные новости: какой-то псих похищает людей в такси и бросает их умирать, перед этим изувечив их особенно садистскими способами. Отсчитывая время между каждым похищением и возможной смертью, Райм находит связь между убийствами и вербует девушку по имени Амелия Донахи, которую преследует самоубийство ее отца-полицейского и которая думает, что настал ее черед, чтобы исследовать места преступления и найти убийцу…

  • В сцене, когда Амелия прыгает в реку, чтобы спасти старика и его внучку, на самом деле Анджелина Джоли прыгала в бассейн с подогревом. В воду добавляли особый растительный краситель, чтобы придать ей внешний вид настоящей реки. 
  • В оригинальном романе Джеффри Дивера Амелию Донахи звали Амелией Сэкс. Создатели фильма изменили ее фамилию, потому что она «очень похоже на секс».
  • Филлип Нойс сожалел о своей работе над этим фильмом. После успеха фильма «Семь» каждая студия захотела снять фильм, подражающий этому. Нойс чувствовал, что стал частью конвейера, подписавшись на этот проект, прекрасно зная, что он никогда не сможет сравниться с выдающейся картиной Дэвида Финчера.

Линкольн Райм — знаменитый криминалист, автор множества книг, навсегда прикованный к больничной постели. Амелия Донаги — начинающий полицейский, делающий первые неуверенные шаги по кровавым мостовым. Когда в городе появляется страшный маньяк, она становится глазами и ушами Райма на обезумевших от ужаса улицах. С ее помощью гений криминалистики пытается разгадать тайный шифр, скрытый в непредсказуемых убийствах. Но Линкольн не подозревает, что в дьявольской книге, которую маньяк пишет кровью своих жертв, место главного героя отведено именно ему, и этот роман смерти уже подходит к страшному эпилогу…

7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 27 января 2000
Премьера онлайн 1 июня 2021
Премьера в мире 29 августа 1999
Возраст 16+
Режиссер
Филлип Нойс
Филлип Нойс
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Куин Латифа
Куин Латифа
Майкл Рукер
Майкл Рукер
Майк МакГлоун
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Забирая жизни
Забирая жизни (2004)
7.5
Красный Дракон
Красный Дракон (2002)
7.4545455
И пришел паук
И пришел паук (2001)
7.3636365
Имитатор
Имитатор (1995)
8.2
Семь
Семь (1995)
8.166667
Молчание ягнят
Молчание ягнят (1991)
8.771428
Гонка со временем
Гонка со временем (2021)
4.7894735
Слепая ярость
Слепая ярость (1989)
7.1
Роковая связь
Роковая связь (2019)
6.2
Fast Charlie
0
Власть
Власть (1986)
5.6363635
Путь Карлито 2: Восхождение к власти
Путь Карлито 2: Восхождение к власти (2005)
5
Фильм находится в подборках
Фильмы про инвалидов Фильмы про инвалидов
Фильмы с Анджелиной Джоли Фильмы с Анджелиной Джоли
Постер фильма Власть страха 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Власть страха смотреть онлайн

Власть страха

Похожие фильмы онлайн

Красный Дракон
 
И пришел паук
 
Семь
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Власть страха
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Власть страха» с Анджелиной Джоли переснимут в формате сериала Очередной пример кризиса идей в Голливуде: стало известно, что серию книг «Власть страха», по которой, в свою очередь, в 1999 году был снят фильм с Анджелиной Джоли в главной роли, заново
Написать
20 ноября 2018 01:58
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши