Власть страха, 1999

Парализованный экс-полицейский Линкольн Райм совершенно потерял вкус к жизни и собирается покончить с жизнью, но скоро узнает странные новости: какой-то псих похищает людей в такси и бросает их умирать, перед этим изувечив их особенно садистскими способами. Отсчитывая время между каждым похищением и возможной смертью, Райм находит связь между убийствами и вербует девушку по имени Амелия Донахи, которую преследует самоубийство ее отца-полицейского и которая думает, что настал ее черед, чтобы исследовать места преступления и найти убийцу…