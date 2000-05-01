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Ватель Ватель
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Vatel

Ватель, 2000

2000 / Франция / Бельгия / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Франция 1671 год. Его Величество «король Солнце» Луи XIV в сопровождении королевы и многочисленной свиты изъявляет желание навестить замок принца Де Кондэ и провести там три дня. Небывалая честь одновременно и радует и пугает принца, ведь обедневшее поместье вряд ли сможет оказать достойный первой особы прием. Единственная надежда хозяина — его верный дворецкий — устроитель праздников и выдумщик Франсуа Ватель. Возглавив армию слуг, он готовит феерическое действо, приправленное изысканным меню и небывалыми увеселениями. Роскошный прием удался на славу, восторгу знатных гостей нет предела. Но на фоне большого праздника не утихают политические, дворцовые и любовные интриги, в паутину которых оказывается втянутым и Ватель.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в России 17 ноября 2000
Премьера в мире 1 мая 2000
Возраст 18+
Режиссер
Роланд Жоффе
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Ума Турман
Ума Турман
Тим Рот
Тим Рот
Тимоти Сполл
Тимоти Сполл
Джулиан Гловер
Джулиан Гловер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ватель 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Жерар Депардье и Пьер Ришар снимутся в фильме про японскую кухню Ожидается, что картина будет представлена на Каннском фестивале в следующем году.
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29 июня 2020 16:14
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