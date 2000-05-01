Ватель, 2000

Франция 1671 год. Его Величество «король Солнце» Луи XIV в сопровождении королевы и многочисленной свиты изъявляет желание навестить замок принца Де Кондэ и провести там три дня. Небывалая честь одновременно и радует и пугает принца, ведь обедневшее поместье вряд ли сможет оказать достойный первой особы прием. Единственная надежда хозяина — его верный дворецкий — устроитель праздников и выдумщик Франсуа Ватель. Возглавив армию слуг, он готовит феерическое действо, приправленное изысканным меню и небывалыми увеселениями. Роскошный прием удался на славу, восторгу знатных гостей нет предела. Но на фоне большого праздника не утихают политические, дворцовые и любовные интриги, в паутину которых оказывается втянутым и Ватель.