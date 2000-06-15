Я, снова Я и Ирэн, 2000

Дорожный патрульный Чарли Бейлигейтс – мягкий и покладистый по натуре человек, примерный отец и ответственный работник. Только вот отзывчивостью Чарли норовят воспользоваться все кому не лень, в том числе и жена героя, которая оставила его с тройней мальчуганов-мулатов, а сама сбежала с их настоящим отцом.
Но за годы подавления гнева психика Чарли все же дает сбой, и он начинает страдать симптомами раздвоения личности. Новое “я” героя по имени Хэнк Эванс – антипод Чарли, наглый и агрессивный тип, выходки которого доводят до временного отстранения Бейлигейтса от патрулирования.
Осознавая свое расстройство, Чарли берется за самое простое задание: ему нужно доставить правонарушительницу Ирэн Уотерс из Род-Айленда в Массену. Ситуация принимает опасные обороты, когда выясняется, что за Ирэн охотится ее бывший бойфренд и по совместительству криминальный авторитет.
“Я, снова я и Ирэн” – фильм 2000 года от мастеров отвязных комедий, авторов “Тупого и еще тупее” Питера и Бобби Фарелли с Джимом Керри и Рене Зеллвегер в роли Чарли/Хэнка и Ирэн.
Чарли — добрый и отзывчивый патрульный полицейский. Но вот беда — он страдает раздвоением личности. Когда кто-то пытается надавить на него, появляется Хэнк — его второе "я". Это грубый, жестокий, агрессивный и невоспитанный тип, любитель выпивки и сквернословия. Жизнь Чарли превращается в сущий кошмар, ибо Хэнк всегда появляется не вовремя и постоянно портит ему жизнь. Только в одном их мнения совпадают, — они оба влюбляются в Ирэн, но кого из них выберет капризная красавица?