Я, снова Я и Ирэн, 2000

Дорожный патрульный Чарли Бейлигейтс – мягкий и покладистый по натуре человек, примерный отец и ответственный работник. Только вот отзывчивостью Чарли норовят воспользоваться все кому не лень, в том числе и жена героя, которая оставила его с тройней мальчуганов-мулатов, а сама сбежала с их настоящим отцом.

Но за годы подавления гнева психика Чарли все же дает сбой, и он начинает страдать симптомами раздвоения личности. Новое “я” героя по имени Хэнк Эванс – антипод Чарли, наглый и агрессивный тип, выходки которого доводят до временного отстранения Бейлигейтса от патрулирования.

Осознавая свое расстройство, Чарли берется за самое простое задание: ему нужно доставить правонарушительницу Ирэн Уотерс из Род-Айленда в Массену. Ситуация принимает опасные обороты, когда выясняется, что за Ирэн охотится ее бывший бойфренд и по совместительству криминальный авторитет.

“Я, снова я и Ирэн” – фильм 2000 года от мастеров отвязных комедий, авторов “Тупого и еще тупее” Питера и Бобби Фарелли с Джимом Керри и Рене Зеллвегер в роли Чарли/Хэнка и Ирэн.