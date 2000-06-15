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Я, снова Я и Ирэн Я, снова Я и Ирэн
Киноафиша Фильмы Я, снова Я и Ирэн
Me, Myself & Irene

Я, снова Я и Ирэн, 2000

2000 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Дорожный патрульный Чарли Бейлигейтс – мягкий и покладистый по натуре человек, примерный отец и ответственный работник. Только вот отзывчивостью Чарли норовят воспользоваться все кому не лень, в том числе и жена героя, которая оставила его с тройней мальчуганов-мулатов, а сама сбежала с их настоящим отцом.

Но за годы подавления гнева психика Чарли все же дает сбой, и он начинает страдать симптомами раздвоения личности. Новое “я” героя по имени Хэнк Эванс – антипод Чарли, наглый и агрессивный тип, выходки которого доводят до временного отстранения Бейлигейтса от патрулирования.

Осознавая свое расстройство, Чарли берется за самое простое задание: ему нужно доставить правонарушительницу Ирэн Уотерс из Род-Айленда в Массену. Ситуация принимает опасные обороты, когда выясняется, что за Ирэн охотится ее бывший бойфренд и по совместительству криминальный авторитет.

“Я, снова я и Ирэн” – фильм 2000 года от мастеров отвязных комедий, авторов “Тупого и еще тупее” Питера и Бобби Фарелли с Джимом Керри и Рене Зеллвегер в роли Чарли/Хэнка и Ирэн.

  • В сцене, где Чарли и Ирэн сталкивают машину со скалы, Джим Керри произносит “На счет “девять” и очень быстро считает до девяти. Удивление Рене Зеллвегер в этот момент было вполне реальным, так как быстрый счет стал импровизацией Керри.
  • Очки, которые носит Уайти, включая маленький микроскоп на конце, – это настоящие очки исполнителя роли Майкла Боумана.
  • Сцена, в которой Чарли выбрасывается из автомобиля, была снята с первого дубля.
  • Джим Керри долго упрашивал съемочную команду разрешить ему сняться самому в сцене, где Ирэн толкает Чарли, и тот летит через перила вниз по холму. Керри сделал несколько дублей, но в итоге в фильм попал самый первый.
  • По окончании съемок Джим Керри и Рене Зеллвегер около года находились в романтических отношениях.
  • В одной из сцене сын главного героя выражает тревогу по поводу того, что Плутон был классифицирован как планета. Спустя шесть лет после выхода фильма, в 2006 году, ученые подтвердили, что Плутон не является планетой.
  • Майкл Боуман получил роль, ответив на объявление, которое он увидел в студии актерского мастерства. С момента выхода фильма он не раз выражал некоторое сожаление о своем согласии на участие из-за экранной дискриминации его персонажа, который, как и сам Боуман, является альбиносом.
  • Бобби Фаррелли сыграл в фильме священника в исповедальне, а Питер Фаррелли озвучил умирающую корову.
  • Режиссеры фильма Питер и Бобби Фаррелли признавались, что придумали название еще до того, как приступили к разработке сюжета и поиска сценария.
  • Хэнк быстро ввязывается в драки, но никогда не выигрывает: либо герой проигрывает, либо его спасает Ирэн. Это правдивое отражение особенностей диссоциативного расстройства: основная личность – Чарли – никогда не была драчливой, поэтому у Хэнка просто нет опыта для участия в реальной драке.
  • Этот фильм посвящен памяти кинокритика и журналиста Chicago Tribune Джина Сискела.
  • В фильме в эпизодической роли менеджера мотеля можно увидеть Анну Курникову.
  • С этой картины началосьмноголетнее сотрудничество Джима Керри с кинокомпанией 20th Century Fox.
  • Шестью годами ранее Джим Керри снялся в фильме “Маска”, сюжет которого также строится на своеобразном дуэте противоположностей в одном человеке.
  • Герой Джима Керри ездит на харлее модели Electra Glide.
  • Сценарий Майка Черроне более десяти лет кочевал по голливудским студиям, прежде чем за него взялись Питер и Бобби Фаррелли.
  • Ходили слухи, что в какой-то момент на съемках у Джима Керри стали проявляться симптомы психического расстройства: съемочной группе приходилось терпеть его резкие перепады настроения и признаки мании преследования.

Чарли — добрый и отзывчивый патрульный полицейский. Но вот беда — он страдает раздвоением личности. Когда кто-то пытается надавить на него, появляется Хэнк — его второе "я". Это грубый, жестокий, агрессивный и невоспитанный тип, любитель выпивки и сквернословия. Жизнь Чарли превращается в сущий кошмар, ибо Хэнк всегда появляется не вовремя и постоянно портит ему жизнь. Только в одном их мнения совпадают, — они оба влюбляются в Ирэн, но кого из них выберет капризная красавица?

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 3 августа 2000
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 15 июня 2000
Возраст 16+
Режиссер
Бобби Фарелли
В ролях
Джим Керри
Джим Керри
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Монго Браунли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я, снова Я и Ирэн 2 постера
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