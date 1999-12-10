Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магнолия Магнолия
Киноафиша Фильмы Магнолия
Magnolia

Магнолия, 1999

1999 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Полицейский детектив Джим Карринг расследует убийство молодой женщины. Соседский мальчик пытается сказать ему, кто совершил убийство, но Джим лишь отмахивается от него и увлекается другой свидетельницей. Популярный телеведущий Джимми Гейтор умирает от рака: ему осталось жить несколько месяцев. Когда он сталкивается с унижением юного участника своего шоу, то пытается противостоять его отцу. Донни Смит, только что уволенный, одержим пластической операцией, думая, что тогда он найдет себе парня. Он решает отомстить своему боссу, украв деньги, которые нужны для операции. Жизни трех героев переплетаются самым трагическим образом…

  • Когда Пол Томас Андерсон предложил к Джорджу С. Скотту сыграть Эрла Партриджа, Скотт бросил сценарий через всю комнату, сказав: «Это худшая чертова вещь, которую я когда-либо читал. Язык просто ужасен». В итоге роль принял Джейсон Робардс. 
  • Клаудия была центральным и первым созданным персонажем, и вокруг нее постепенно появлялись другие герои и формировались сюжетные линии. 
  • История о человеке, убитом выстрелом при падении со здания, в течение многих лет использовалась в качестве гипотетического случая в полиции на уроках уголовного права для иллюстрации причинно-следственной связи.

Эта история произошла в долине Сан-Фернандо в дождливый день, когда на небе не было ни облачка. Благодаря вмешательству высших сил, а также нагромождению совпадений, случайностей, действий разных людей, их жизни и судьбы переплетутся и проникнут друг в друга в течение одного дня, финал которого будет незабываемым.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 3 часа 8 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 21 апреля 2000
Премьера в мире 10 декабря 1999
Возраст 16+
Режиссер
Пол Томас Андерсон
Пол Томас Андерсон
В ролях
Джереми Блэкмэн
Том Круз
Том Круз
Мелинда Диллон
Эйприл Грэйс
Луис Гусман
Луис Гусман
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Короткий монтаж
Короткий монтаж (1993)
8.071428
Фильм находится в подборках
Фильмы с Томом Крузом Фильмы с Томом Крузом
Постер фильма Магнолия 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Магнолия
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Не в деньгах счастье: 8 случаев, когда актёры играли в фильмах бесплатно или за минимальный гонорар Не секрет, что начинающие актёры зачастую снимаются в кино чуть ли не бесплатно. Однако нередки случаи, когда и именитые звезды соглашаются сняться в интересном для них проекте за гонорары в несколько раз меньше их обычных. 
Написать
1 ноября 2021 18:30
Названы 30 лучших фильмов и главные режиссеры современности По версии журнала Total Film. 
Написать
30 июня 2020 09:39
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет ретроспектива фильмов Пола Томаса Андерсона С 29 марта по 1 апреля в Москве и Санкт-Петербурге компания «Иноекино» проводит ретроспективу фильмов Пола Томаса Андерсона. В Москве показы состоятся в киноцентре «КАРО 11
Написать
20 марта 2018 12:07
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши