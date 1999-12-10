Магнолия, 1999

Не в деньгах счастье: 8 случаев, когда актёры играли в фильмах бесплатно или за минимальный гонорар

Не секрет, что начинающие актёры зачастую снимаются в кино чуть ли не бесплатно. Однако нередки случаи, когда и именитые звезды соглашаются сняться в интересном для них проекте за гонорары в несколько раз меньше их обычных.