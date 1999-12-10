Магнолия, 1999

Полицейский детектив Джим Карринг расследует убийство молодой женщины. Соседский мальчик пытается сказать ему, кто совершил убийство, но Джим лишь отмахивается от него и увлекается другой свидетельницей. Популярный телеведущий Джимми Гейтор умирает от рака: ему осталось жить несколько месяцев. Когда он сталкивается с унижением юного участника своего шоу, то пытается противостоять его отцу. Донни Смит, только что уволенный, одержим пластической операцией, думая, что тогда он найдет себе парня. Он решает отомстить своему боссу, украв деньги, которые нужны для операции. Жизни трех героев переплетаются самым трагическим образом…
Эта история произошла в долине Сан-Фернандо в дождливый день, когда на небе не было ни облачка. Благодаря вмешательству высших сил, а также нагромождению совпадений, случайностей, действий разных людей, их жизни и судьбы переплетутся и проникнут друг в друга в течение одного дня, финал которого будет незабываемым.