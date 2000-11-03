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24 chasa

24 чaса, 2000

2000 / Россия
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Ослушавшись серьезного предупреждения, профессиональный киллер Феликс выполняет дорогостоящий заказ, поступивший к нему от «профсоюза киллеров». Некто, кого заказчик назвал «нефтянником», убит средь бела дня в многолюдном месте практически незаметно для окружающих. Сразу же после этого удачливому исполнителю приходится убедиться, что предупреждение было слишком серьезным - «нефтянника» ему не простят...

Всего 24 часа есть у Феликса, чтобы добраться до заветной цели - далекого теплого острова, где его ждут любимая женщина и деньги за выполненный заказ. Всего 24 часа дано Леве Шаламову и его брату Гарику, чтобы найти и убить Феликса...

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 3 ноября 2000
Премьера в мире 3 ноября 2000
Возраст 16+
Режиссер
Александр Атанесян
В ролях
Максим Суханов
Максим Суханов
Андрей Панин
Андрей Панин
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Сергей Новиков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 24 чaса 1 постер
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24 чaса смотреть онлайн

24 чaса
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Крикса 10 февраля 2022, 15:35
Вроде про бандитов.





А вроде и нет
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