Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Американский психопат Американский психопат
Киноафиша Фильмы Американский психопат
American Psycho

Американский психопат, 2000

2000 / США / Канада
7.5 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Экранизацию одноименного романа сложно назвать стандартным триллером, ведь главная роль здесь отведена не детективу, который ищет убийцу, а самому маньяку - он в какой-то степени вызывает сочувствие и симпатию. Кристиану Бейлу удалось передать гнев, который скрывается под внешним лоском его персонажа.

Днем мы видим преуспевающего банкира из Нью-Йорка, жизни которого можно позавидовать. Каждый день Патрик Бэйтмен ужинает в дорогих ресторанах, его невеста Эвелин – эталон красоты. Мы видим, как тщательно главный герой ухаживает за своим телом, кожей и волосами. На процедуры уходит едва ли не все его свободное время. Но в Патрике кипит гнев, который ищет выхода наружу. По ночам он – жестокий убийца, который не щадит никого. Жизнь подводит его к опасной черте, которая перечеркнет все, что ему дорого.

Изначально главную роль должен был исполнить Леонардо ДиКаприо. Ради него даже увеличили бюджет фильма, ведь его гонорар должен был составить 21 миллион долларов. Однако вскоре актера убедили не сниматься в ленте, поскольку роль отрицательного персонажа могла испортить созданный Лео публичный образ.

Кристиан Бейл до последнего надеялся вернуться в проект. В течение нескольких месяцев он отклонял другие предложения и вскоре действительно получил роль.

Патрика Бэйтмана могли также сыграть Эдвард Нортон, Киану Ривз и Джонни Депп.

Это первый фильм, для подготовки к съемкам которого Бейл начал трансформировать собственное тело. Он проводил по несколько часов в день в тренажерном зале.

Актер тщательно готовился к роли психопата. Чтобы лучше вжиться в образ своего персонажа, он старался как можно меньше контактировать с остальными членами съемочной группы. Это позволило ему добиться тревожности и нервозности, характерной для героя.

Когда Патрик общается по телефону со своим юристом, он рассказывает о том, чего не было ни в одном из кадров ленты. Однако эти события были описаны в самом романе.

Канадские активисты добивались того, чтобы фильм запретили к показу. Дело в том, что примерно в то же время в Торонто состоялся суд над серийным убийцей, который вдохновился романом «Американский психопат».

Кристиан Бейл мог точно имитировать американский акцент. Члены съемочной группы до последнего были уверены, что он родился в США. Сам актер родом из Великобритании.

Едва ли не самые крупные траты в этом фильме связаны с музыкальным сопровождением. Создателям пришлось купить права на множество композиций.

Бейл импровизировал в сцене, когда Патрик с топором собирается убить коллегу. В сценарии не было прописано, что актер должен изображать лунную походку.

В процессе съемок возникли проблемы с использованием дизайнерских лейблов. Многие производители заявили, что не хотят, чтобы их вещи ассоциировались с жестокими убийствами.

Эпизод, в котором главный герой орудует бензопилой, ничуть не смутил актера. В перерывах между дублями Бейл перемещался по съемочной площадке в одних теннисных туфлях и с носком в области паха.

Финальная сцена с признанием адвокату в убийствах снималась 14 раз. И каждый дубль получался все более удачным.

Во время съемок Риз Уизерспун была на третьем месяце беременности.

Бейл признавался, что при создании образа своего персонажа он вдохновлялся игрой Николаса Кейджа в «Поцелуе вампира».

На протяжении всего фильма мы ни разу не видим, чтобы Патрик Бэйтман работал, как и его коллеги. При этом все они фантастически богаты.

Роман содержит еще больше кровавых и жестоких сцен. При съемках фильма создателям пришлось сильно урезать сюжет, чтобы лента получила нужный рейтинг.

Днем он ничем не отличается от окружающих, и в толпе вы не обратите на него внимания. Но ночью этот благовоспитанный гражданин превращается в изощренного убийцу, терроризирующего спящий город. Современный дикарь, презирающий законы человечества, питается только испепеляющим пламенем своей ненависти, которая растет с каждым новым преступлением. Лавина ужаса приближается к критической черте. Скоро наступит момент, когда ее уже нельзя будет остановить.

7.5 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2000
Премьера в России 21 января 2000
Премьера онлайн 4 марта 2015
Премьера в мире 21 января 2000
Возраст 18+
Режиссер
Мэри Хэррон
Мэри Хэррон
В ролях
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Джаред Лето
Джаред Лето
Джош Лукас
Джош Лукас
Саманта Мэтис
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Убийца внутри меня
Убийца внутри меня (2010)
6.875
Информаторы
Информаторы (2008)
7.5
Кто Вы, Мистер Брукс?
Кто Вы, Мистер Брукс? (2007)
7.2
99 франков
99 франков (2007)
7.5074625
Машинист
Машинист (2004)
7.65
Бойцовский клуб
Бойцовский клуб (1999)
8.423611
Фильм находится в подборках
Фильмы про маньяков Фильмы про маньяков
Фильмы про жадность Фильмы про жадность
Фильмы с Кристианом Бейлом Фильмы с Кристианом Бейлом
Постер фильма Американский психопат 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
32 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Американский психопат
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
8 практичных лайфхаков из кино, с которыми ваша жизнь не будет прежней Несмотря на то, что художественное произведение, как правило, сильно трансформирует или приукрашивает реальность, в любимых фильмах можно порой встретить практичные советы, которые могут пригодиться в повседневной жизни (или же в экстраординарных ситуациях, от которых, к сожалению, никто не застрахован). Киноафиша расскажет вам о нескольких таких лайфхаках.
Написать
24 мая 2022 10:36
Загадочные убийства, поиски истины и призраки прошлого: 15 фильмов, в которых ни в чем нельзя быть уверенным Рассказываем о картинах, оставляющих после просмотра больше вопросов, чем ответов.
Написать
26 октября 2021 18:26
Студия Lionsgate готовит сериал по мотивам «Американского психопата» Главным героем должен снова стать Патрик Бэйтман.
Написать
26 апреля 2021 15:45
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Приложение киноафиши