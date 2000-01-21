Американский психопат, 2000

Изначально главную роль должен был исполнить Леонардо ДиКаприо. Ради него даже увеличили бюджет фильма, ведь его гонорар должен был составить 21 миллион долларов. Однако вскоре актера убедили не сниматься в ленте, поскольку роль отрицательного персонажа могла испортить созданный Лео публичный образ.

Кристиан Бейл до последнего надеялся вернуться в проект. В течение нескольких месяцев он отклонял другие предложения и вскоре действительно получил роль.

Патрика Бэйтмана могли также сыграть Эдвард Нортон, Киану Ривз и Джонни Депп.

Это первый фильм, для подготовки к съемкам которого Бейл начал трансформировать собственное тело. Он проводил по несколько часов в день в тренажерном зале.

Актер тщательно готовился к роли психопата. Чтобы лучше вжиться в образ своего персонажа, он старался как можно меньше контактировать с остальными членами съемочной группы. Это позволило ему добиться тревожности и нервозности, характерной для героя.

Когда Патрик общается по телефону со своим юристом, он рассказывает о том, чего не было ни в одном из кадров ленты. Однако эти события были описаны в самом романе.

Канадские активисты добивались того, чтобы фильм запретили к показу. Дело в том, что примерно в то же время в Торонто состоялся суд над серийным убийцей, который вдохновился романом «Американский психопат».

Кристиан Бейл мог точно имитировать американский акцент. Члены съемочной группы до последнего были уверены, что он родился в США. Сам актер родом из Великобритании.

Едва ли не самые крупные траты в этом фильме связаны с музыкальным сопровождением. Создателям пришлось купить права на множество композиций.

Бейл импровизировал в сцене, когда Патрик с топором собирается убить коллегу. В сценарии не было прописано, что актер должен изображать лунную походку.

В процессе съемок возникли проблемы с использованием дизайнерских лейблов. Многие производители заявили, что не хотят, чтобы их вещи ассоциировались с жестокими убийствами.

Эпизод, в котором главный герой орудует бензопилой, ничуть не смутил актера. В перерывах между дублями Бейл перемещался по съемочной площадке в одних теннисных туфлях и с носком в области паха.

Финальная сцена с признанием адвокату в убийствах снималась 14 раз. И каждый дубль получался все более удачным.

Во время съемок Риз Уизерспун была на третьем месяце беременности.

Бейл признавался, что при создании образа своего персонажа он вдохновлялся игрой Николаса Кейджа в «Поцелуе вампира».

На протяжении всего фильма мы ни разу не видим, чтобы Патрик Бэйтман работал, как и его коллеги. При этом все они фантастически богаты.

Роман содержит еще больше кровавых и жестоких сцен. При съемках фильма создателям пришлось сильно урезать сюжет, чтобы лента получила нужный рейтинг.