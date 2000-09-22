6.1
Недотепы

, 2000
Chain of Fools
США / комедия, криминал / 18+
О фильме

Садиться в кресло к парикмахеру Креску без общего наркоза — серьезный риск для любого клиента. Креск пытается избавиться от трупа, а труп постоянно оживает. Добавляя всем неприятностей! Похищены редкие китайские монеты, которые стоят целое состояние. Незадачливый парикмахер, в чьи руки они случайно попали, не против начать новую жизнь.

Поэтому замыслу могут помешать: несовершеннолетний киллер, женщина-полицейский, в которую, вдобавок, подозреваемый успевает влюбиться, миллиардер, санитарка-трансвестит, скаут-переросток и бывшая жена. От них можно ожидать чего угодно, ведь в этой цепочкекаждое звено — слабое!

В ролях

Стив Зан
Сальма Хайек
Джефф Голдблюм
Элайджа Вуд
Дэвид Кросс
Том Уилкинсон
Режиссер Понтус Левенхильм, Патрик фон Крузенштейн
Сценарист Бикс Скэхилл
Композитор Дэвид Э. Хьюз, Джон Мёрфи
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 22 сентября 2000
Дата выхода
22 сентября 2000 Россия 16+
22 сентября 2000 Казахстан
22 сентября 2000 США
22 сентября 2000 Украина
3 марта 2001 Финляндия K-16
3 октября 2000 Франция
3 марта 2001 Швеция
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Производство Bel Air Entertainment, City Block Productions, Lord-Weaver
Другие названия
Chain of Fools, Cadena de errores, Cadena de tontos, Enredos en cadena, Kötöznivaló bolondok, Kullan kiilto silmissä, Kvaili atsitiktinumai, Łańcuch szczęścia, Řetěz bláznů, Roubos & Trapaças, Roubos e Trapaças, Shiny New Enemies, Stin tsibida tou nomou, Tezavni zaklad, Verbrecher und andere Chaoten, Zaljubljeni berberin, Στην τσιμπίδα του νόμου, Недотепы, Отбор глупаци

Рейтинг фильма

6 IMDb
Лучшие комедии 

Цитаты

Mikey Извините, это место занято?
Snotty Man Выглядит так, что занято?
Mikey «Выглядит так, что занято?» Вот это шутка.
[Майки поднимает стул и бьёт им мужчину]
Mikey Теперь место занято.

Отзывы о фильме

