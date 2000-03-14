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Эрин Брокович Эрин Брокович
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Erin Brockovich

Эрин Брокович, 2000

2000 / США
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Основанная на реальных событиях история о разведенной матери троих детей и сотруднице мелкой юрфирмы Эрин Брокович. Не имея профильного образования, но обладая смелостью, харизмой и напористостью, героиня берется за, казалось бы, безнадежное дело против крупной корпорации, повинной в загрязнении грунтовых вод, вызвавшем онкозаболевания у местных жителей.

  • Реальная Эрин Брокович-Эллис, ставшая прототипом героини Джулии Робертс, продала права на экранизацию своей истории за небольшую по меркам Голливуда сумму в 100 000 долларов. Эрин появилась в картине в камео-роли официантки по имени Джулия и позже призналась, что фильм стал точным на 99%. Единственный момент, который опустил Стивен Содерберг, – заболевание самой главной героини, спровоцированное отправлением шестивалентным хромом.
  • Гонорар Джулии Робертс за роль Эрин Брокович сделал ее первой актрисой, которая перешагнула рубеж в 20 000 000 долларов.
  • Кассовые сборы фильма в пять раз превысили бюджет на его съемки.
  • Изначально Эрин Брокович-Эллис хотела, чтобы ее сыграла Голди Хоун.
  • Многих из массовки в сцене в зале суда сыграли реальные истцы в деле по защите прав жителей Хинкли.
  • Прототипом персонажа Аарона Экхарта стал реальный бывший бойфренд Эрин Брокович-Эллис – американец мексиканского происхождения по имени Хорхе. После разрыва романтических отношений Хорхе еще несколько лет жил в доме Брокович в роли постоянной няни для ее детей, нанятой фирмой “Masry & Vititoe”.

История об Эрин Брокович, одинокой женщине с тремя детьми, которую жизнь не часто баловала светлыми днями. Для таких, как она, нет карьерных перспектив, есть только скромная работа в маленькой юридической фирме. Но для уверенной в себе красотки, не стесняющейся в выражениях, достаточно одного ничтожного шанса, чтобы кардинально изменить свою судьбу. Красота и обаяние помогли ей добиться невиданного успеха, но теперь Эрин потребуется невероятная решительность, чтобы довести дело века до суда.

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 25 мая 2000
Премьера онлайн 22 августа 2016
Премьера в мире 14 марта 2000
Возраст 16+
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Альберт Финни
Виэнн Кокс
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Черри Джонс
Черри Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Эрин Брокович

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