Король танцует, 2000

Франция, вторая половина XVII века. Полновластным правителем великого королевства стал Людовик XIV. Будучи страстным поклонником танца, вдохновляемый музыкой великого Люлли, он жаждет вырваться из пут косности и мракобесия, чтобы превратиться в блистательного Короля-Солнце, изменив себя и свое государство, сделав его священным, незыблемым и вечным.



Но, создавая для пышных дворцовых постановок свои бессмертные шедевры, Люлли и его гениальный компаньон Мольер столкнулись с яростным противодействием церкви и двора.