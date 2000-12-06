Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Король танцует
Киноафиша Фильмы Король танцует
Le roi danse

Король танцует, 2000

2000 / Франция / Германия / Бельгия
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Франция, вторая половина XVII века. Полновластным правителем великого королевства стал Людовик XIV. Будучи страстным поклонником танца, вдохновляемый музыкой великого Люлли, он жаждет вырваться из пут косности и мракобесия, чтобы превратиться в блистательного Короля-Солнце, изменив себя и свое государство, сделав его священным, незыблемым и вечным.

Но, создавая для пышных дворцовых постановок свои бессмертные шедевры, Люлли и его гениальный компаньон Мольер столкнулись с яростным противодействием церкви и двора.

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 6 декабря 2000
Премьера в мире 6 декабря 2000
Режиссер
Жерар Корбьо
В ролях
Бенуа Мажимель
Бенуа Мажимель
Борис Терраль
Чеки Карио
Чеки Карио
Сесиль Буа
Клер Кейм
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Король танцует 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши