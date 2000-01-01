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Постер фильма Босса-Нова
6.4
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6.4

Босса-Нова

, 2000
Bossa Nova
Бразилия, США / мелодрама, драма, комедия / 18+
Постер фильма Босса-Нова
6.4

Причины посмотреть

О фильме

- номинация на Гран-при «Cinema Brazil» за лучшую режиссуру, лучшую музыку и лучший фильм 2001.

Судьбы нескольких героев переплетаются в Рио-де-Жанейро под ритмы босса-новы. В центре истории – симпатичная преподавательница английского языка Мэри Энн, которая переехала в Рио после смерти мужа. Адвокат Педру Паулу также находится на перепутье: его жена уходит от него после семи лет брака. А мечтательная Надин ищет свою половинку в Интернете...

В ролях

Эми Ирвинг
Эми Ирвинг
Mary Ann
Антонио Фагундес
Антонио Фагундес
Pedro Paulo
Алешандри Боржес
Acácio
Дебора Блок
Tânia
Стивен Тоболовски
Стивен Тоболовски
Дрика Мораэс
Nadine
Джованна Антонелли
Джованна Антонелли
Sharon
Рожерио Кардозу
Vermont
Serjão Loroza
Gordo
Flávio São Thiago
Peçanha
Альберто де Мендоза
Juan
Режиссер Бруно Баррето
Сценарист Александр Мачадо, Sérgio Sant'Anna, Фернанда Янг
Композитор Эумир Деодато
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бразилия / США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 1 января 2000
Дата выхода
18 февраля 2000 Россия 16+
18 февраля 2000 Казахстан
1 января 2000 США
18 февраля 2000 Украина
MPAA R
Сборы в мире $4 069 261
Производство Columbia Pictures Television, Columbia TriStar Comercio Internacional (Madeira) Ltda., Filmes do Equador
Другие названия
Bossa Nova, Bossa Nova et vice versa, Miss Simpson, Ερωτικό γαϊτανάκι, Боса Нова, Боссанова

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Босса-Нова

Отзывы о фильме

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