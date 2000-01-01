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- номинация на Гран-при «Cinema Brazil» за лучшую режиссуру, лучшую музыку и лучший фильм 2001.
Судьбы нескольких героев переплетаются в Рио-де-Жанейро под ритмы босса-новы. В центре истории – симпатичная преподавательница английского языка Мэри Энн, которая переехала в Рио после смерти мужа. Адвокат Педру Паулу также находится на перепутье: его жена уходит от него после семи лет брака. А мечтательная Надин ищет свою половинку в Интернете...
|18 февраля 2000
|Россия
|16+
|18 февраля 2000
|Казахстан
|1 января 2000
|США
|18 февраля 2000
|Украина