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Зеленая миля Зеленая миля
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The Green Mile

Зеленая миля, 1999

1999 / США
9.0 Оцените
265 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Луизиане в 1935 году заключенные исправительного учреждения Холодная гора называют камеру смертников «Зеленой милей» из-за зеленого линолеума, выложенного на полу. Пол Эджкомб, главный охранник, встречает нового заключенного, Джона Коффи, которого должны казнить за убийство двух молодых девушек. Несмотря на свой размер и ужасные преступления, за которые он отбывает срок, Коффи кажется добрым и воспитанным человеком, который ведет себя скорее как невинный ребенок, чем закоренелый преступник. Вскоре Эджкомб замечает в Джоне сверхъестественные способности и начинает сомневаться, что он действительно виновен…

  • Стивен Кинг считает этот фильм самой точной адаптацией своих многократно экранизированных произведений, когда-либо выходившей в США. 
  • Роль мышки главного героя исполняют сразу пятнадцать мышей. Каждая из них была дрессирована в течение месяцев, обучаясь выполнять разные трюки.
  • Майкл Джетер, исполнивший роль Эдварда, был душой актерского состава. Том Хэнкс даже расплакался в последний съемочный день Майкла, не желая с ним расставаться. 
  • По словам Фрэнка Дарабонта, Даг Хатчисон получил самые скрипучие туфли, которые он когда-либо слышал. Эта «замечательная, раздражающая черта характера», которую он сохранил в фильме, придала его персонажу совершенно другой объем.

"Зеленая миля" - история, рассказанная по воспоминаниям. Пол Эджкомб, работавший во времена Великой депрессии охранником блока смертников в исправительной тюрьме Cold Mountain, провожал многих преступников в их последний путь от камеры до электрического стула по длинному, выстеленному зеленым линолеумом коридору.

Год за годом Эджкомб сопровождал по "миле" разных людей. Но он ни разу не встречался ни с кем, подобным Джону Коффи - огромным чернокожим мужчиной, осужденным за жестокое убийство двух девятилетних сестер...

9.0 Оцените
265 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 3 часа 8 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 18 апреля 2000
Премьера онлайн 7 октября 2016
Премьера в мире 6 декабря 1999
Возраст 16+
Режиссер
Фрэнк Дарабонт
Фрэнк Дарабонт
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Барри Пеппер
Барри Пеппер
Ив Брент
Дэвид Морс
Дэвид Морс
Бонни Хант
Бонни Хант
Все актеры и съемочная группа
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Зеленая миля
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Anna 2 апреля 2015, 12:51
Самый лучший фильм для меня! Просто шедевр, больше и сказать нечего! Единственный фильм во время которого рыдала по настоящему! Кто не смотрел -… Читать дальше…
Тарас Филинцев 4 ноября 2020, 14:19
Один из лучших фильмов 2000, всем советую к просмотру. Актёр Майкл Дункан сыграл просто шедеврально. Прям видно было, что он прожил историю через себя.
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265 голосов
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