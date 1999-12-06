Зеленая миля, 1999

"Зеленая миля" - история, рассказанная по воспоминаниям. Пол Эджкомб, работавший во времена Великой депрессии охранником блока смертников в исправительной тюрьме Cold Mountain, провожал многих преступников в их последний путь от камеры до электрического стула по длинному, выстеленному зеленым линолеумом коридору.

Год за годом Эджкомб сопровождал по "миле" разных людей. Но он ни разу не встречался ни с кем, подобным Джону Коффи - огромным чернокожим мужчиной, осужденным за жестокое убийство двух девятилетних сестер...