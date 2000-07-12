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Люди Икс, 2000

2000 / США
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В ходе эволюции в первой половине ХХ века на Земле начинают рождаться мутанты — люди, обладающие невероятными сверхспособностями. Одними из первых, кто обнаружил у себя такие мутации, становятся Эрик Леншерр, способный силой мысли управлять металлами, и Чарльз Ксавьер, обладающий сильнейшими телепатическими способностями.

Проходит еще около полувека. Количество мутантов растет, а в обществе нет единого мнения насчет того, как относиться к таким созданиям. Часть людей готова к мирному сосуществованию, но большинство считает мутантов угрозой для мира.

Нет единства и в лагере мутантов. Сторонники Эрика Леншерра, называющего себя Магнето, считают мутантов высшей ступенью эволюции, а людей — низшими созданиями, которым нет места в новом мире. Но есть и те, кто разделяет точку зрения Чарльза Ксавье: Профессор Икс выступает за сотрудничество с людьми, а также руководит специальной школой, цель которой — помочь испуганным мутантам адаптироваться к новой жизни.

Попытка властей законодательно ограничить права мутантов провоцирует Магнето на ответный удар. Между мутантами разгорается война, от которой зависит дальнейшая судьба мира.

Хью Джекман каждое утро во время съемок принимал ледяной душ, чтобы лучше войти в роль. По словам актера, во время такой процедуры хочется кричать, но приходится сдерживаться, что очень отражает характер Росомахи.

Сцена на вокзале, где мальчик улыбается Циклопу, а Циклоп улыбается в ответ, была незапланированной. Мальчик был большим поклонником комиксов про Людей Икс, а Циклоп был его любимцем. Реакция мальчика так понравилась режиссеру Брайану Сингеру, что этот дубль остался в фильме.

Вскоре после того, как Иэн МакКеллен согласился сыграть в фильме роль Магнето, ему предложили роль Гэндальфа во «Властелине колец». Поначалу актер вынужден был отказаться из-за конфликта в расписаниях, но позднее Брайан Сингер согласился изменить график съемок “Люди Икс” так, чтобы МакКеллен закончил свои сцены пораньше и смог поехать в Новую Зеландию на производство “Властелина Колец”.

Ни Патрик Стюарт, ни Иэн МакКеллен не умели играть в шахматы до съемок.

Макияж Ребекки Ромейн для роли Мистик состоял из ста десяти специально разработанных протезов, которые покрывали шестьдесят процентов ее тела. На нанесение грима уходило девять часов. Актриса не могла употреблять вино, пользоваться кремом для кожи и летать менее чем за сутки до съемок, поскольку это могло вызывать изменения химического состава кожи, в результате которого протезы отпадали.

Это единственный фильм о Людях Икс, сценарий которого является оригинальной историей. Все остальные фильмы были основаны на сюжетных линиях из комиксов.

Жетон Росомахи — это стандартный канадский военный жетон.

Телосложение Хью Джекмана немного отличается в разных сценах, потому что он прошел кастинг через три недели после начала основных съемок и продолжал активно тренироваться, пока шли съемки.

Особняк, появляющийся в фильме в качестве школы мутантов Ксавьера — это то же самое здание, которое появляется в фильме “Билли Мэдисон” (особняк Мэдисона), и в сериалах “Тайны Смолвиля” (резиденция Лютора) и “Стрела” (дом Куинов).

Брайан Сингер трижды отказывался от съемок фильма, считая, что комиксы — это несерьезная литература. Однако, прочитав серию комиксов «Люди Икс» и посмотрев мультсериал «Люди-Икс» 1992 года, он счел эти истории убедительными, передумал и согласился снять фильм.

Согласно комиксам, рост Росомахи всего 160 см. Актер Хью Джекман выше своего персонажа почти на 30 см.

Во время съемок использовались три типа когтей Росомахи: пластиковые, резиновые и стальные. Всего за время производства Хью Джекман и его четыре дублера использовали более семисот отдельных лезвий когтей.

Они — дети атомного века, сверх люди, новое звено в цепи эволюции. Каждый из них был рожден в результате уникальной генетической мутации, наделившей их с детства необыкновенными способностями. В мире, где царят ненависть и предрассудки, мутанты — причуда науки и каприз природы. Этих изгоев ненавидят и боятся, те кто не способен понять и принять их индивидуальность. И все же, несмотря на невежество и агрессивность масс, тысячи мутантов выживают.

Под руководством профессора Чарльза Ксавье, телепата с мировым именем, одаренные ученики научились контролировать и управлять своими удивительными способностями в интересах человечества.

Но не все мутанты разделяют взгляды профессора: могущественный мутант Магнито, которому подвластны все металлы, собрал команду единомышленников. Он не верит, что люди и мутанты когда-либо смогут мирно сосуществовать. Они разработали план, чтобы осуществить захват власти над миром, и тогда, только ученики профессора Ксавье смогут защитить этот мир...

7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в России 18 октября 2000
Премьера в мире 12 июля 2000
Возраст 12+
Режиссер
Брайан Сингер
Брайан Сингер
В ролях
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Хью Джекман
Хью Джекман
Анна Пакуин
Анна Пакуин
Фамке Янссен
Фамке Янссен
Все актеры и съемочная группа
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