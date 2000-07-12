Люди Икс, 2000

Хью Джекман каждое утро во время съемок принимал ледяной душ, чтобы лучше войти в роль. По словам актера, во время такой процедуры хочется кричать, но приходится сдерживаться, что очень отражает характер Росомахи.

Сцена на вокзале, где мальчик улыбается Циклопу, а Циклоп улыбается в ответ, была незапланированной. Мальчик был большим поклонником комиксов про Людей Икс, а Циклоп был его любимцем. Реакция мальчика так понравилась режиссеру Брайану Сингеру, что этот дубль остался в фильме.

Вскоре после того, как Иэн МакКеллен согласился сыграть в фильме роль Магнето, ему предложили роль Гэндальфа во «Властелине колец». Поначалу актер вынужден был отказаться из-за конфликта в расписаниях, но позднее Брайан Сингер согласился изменить график съемок “Люди Икс” так, чтобы МакКеллен закончил свои сцены пораньше и смог поехать в Новую Зеландию на производство “Властелина Колец”.

Ни Патрик Стюарт, ни Иэн МакКеллен не умели играть в шахматы до съемок.

Макияж Ребекки Ромейн для роли Мистик состоял из ста десяти специально разработанных протезов, которые покрывали шестьдесят процентов ее тела. На нанесение грима уходило девять часов. Актриса не могла употреблять вино, пользоваться кремом для кожи и летать менее чем за сутки до съемок, поскольку это могло вызывать изменения химического состава кожи, в результате которого протезы отпадали.

Это единственный фильм о Людях Икс, сценарий которого является оригинальной историей. Все остальные фильмы были основаны на сюжетных линиях из комиксов.

Жетон Росомахи — это стандартный канадский военный жетон.

Телосложение Хью Джекмана немного отличается в разных сценах, потому что он прошел кастинг через три недели после начала основных съемок и продолжал активно тренироваться, пока шли съемки.

Особняк, появляющийся в фильме в качестве школы мутантов Ксавьера — это то же самое здание, которое появляется в фильме “Билли Мэдисон” (особняк Мэдисона), и в сериалах “Тайны Смолвиля” (резиденция Лютора) и “Стрела” (дом Куинов).

Брайан Сингер трижды отказывался от съемок фильма, считая, что комиксы — это несерьезная литература. Однако, прочитав серию комиксов «Люди Икс» и посмотрев мультсериал «Люди-Икс» 1992 года, он счел эти истории убедительными, передумал и согласился снять фильм.

Согласно комиксам, рост Росомахи всего 160 см. Актер Хью Джекман выше своего персонажа почти на 30 см.

Во время съемок использовались три типа когтей Росомахи: пластиковые, резиновые и стальные. Всего за время производства Хью Джекман и его четыре дублера использовали более семисот отдельных лезвий когтей.