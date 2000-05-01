Гладиатор, 2000

180 год н.э. После безоговорочной победы над противниками римский полководец Максимус Децим Меридий намеревается вернуться в свои испанские владения, чтобы провести время с любимой женой и сыном. Император Марк Аврелий желает видеть триумфатора своим преемником, однако его собственный наследник, Коммод, не согласен с таким положением дел. Тайком убив отца, Коммод во всеуслышание объявляет, что правитель Рима оставил трон ему. Максимус собирается встретиться с членами Сената и рассказать им правду, но Коммод нападает сначала на самого полководца, а затем и на его семью. Выжив в жестокой схватке, Максимус попадает в лудус и становится гладиатором. Он знает, что однажды судьба поставит его лицом к лицу с заклятым врагом - Коммодом...
В великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Непобедимые легионы, которыми командовал этот благородный воин, боготворили его и могли последовать за ним даже в ад. Но случилось так, что отважный Максимус, готовый сразиться с любым противником в честном бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Генерала предали и приговорили к смерти. Чудом избежав гибели, Максимус становится гладиатором. Быстро снискав себе славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом римском Колизее, на арене которого, он встретится в смертельной схватке со своим заклятым врагом...