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Гладиатор Гладиатор
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Gladiator

Гладиатор, 2000

2000 / Великобритания / США
8.6 Оцените
136 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

180 год н.э. После безоговорочной победы над противниками римский полководец Максимус Децим Меридий намеревается вернуться в свои испанские владения, чтобы провести время с любимой женой и сыном. Император Марк Аврелий желает видеть триумфатора своим преемником, однако его собственный наследник, Коммод, не согласен с таким положением дел. Тайком убив отца, Коммод во всеуслышание объявляет, что правитель Рима оставил трон ему. Максимус собирается встретиться с членами Сената и рассказать им правду, но Коммод нападает сначала на самого полководца, а затем и на его семью. Выжив в жестокой схватке, Максимус попадает в лудус и становится гладиатором. Он знает, что однажды судьба поставит его лицом к лицу с заклятым врагом - Коммодом...

  • Рассказ Максимуса об устройстве его дома в Испании - импровизация. Исполнитель этой роли Рассел Кроу признался, что источником вдохновения послужило его собственное жилье в Австралии. 
  • Саундтрек Ханса Циммера стал одним из самых продаваемых в мире за всю историю мирового кинематографа. 
  • Главную роль предложили Мэлу Гибсону, но актер, которому на момент съемок исполнилось 43 года, заявил, что слишком стар для героя. 
  • Для актеров и статистов было создано около 10 000 костюмов.

В великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Непобедимые легионы, которыми командовал этот благородный воин, боготворили его и могли последовать за ним даже в ад. Но случилось так, что отважный Максимус, готовый сразиться с любым противником в честном бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Генерала предали и приговорили к смерти. Чудом избежав гибели, Максимус становится гладиатором. Быстро снискав себе славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом римском Колизее, на арене которого, он встретится в смертельной схватке со своим заклятым врагом...

8.6 Оцените
136 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 18 мая 2000
Премьера онлайн 30 декабря 2020
Премьера в мире 1 мая 2000
Возраст 16+
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Конни Нильсен
Конни Нильсен
Оливер Рид
Ричард Харрис
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Виктория Лаврова 26 декабря 2019, 11:15
Наверное, стоит сразу сказать о том, что смотреть этот фильм с исторической точки зрения — значит, упустить самое главное. Многие критики весьма… Читать дальше…
Money 26 октября 2021, 11:17
Хороший фильм! Который и спустя столько лет смотриться намного лучше многих новоделов. Где есть и сюжет и хороший каст актеров! И его можно на большом экране пересмотреть.
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