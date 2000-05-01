Гладиатор, 2000

180 год н.э. После безоговорочной победы над противниками римский полководец Максимус Децим Меридий намеревается вернуться в свои испанские владения, чтобы провести время с любимой женой и сыном. Император Марк Аврелий желает видеть триумфатора своим преемником, однако его собственный наследник, Коммод, не согласен с таким положением дел. Тайком убив отца, Коммод во всеуслышание объявляет, что правитель Рима оставил трон ему. Максимус собирается встретиться с членами Сената и рассказать им правду, но Коммод нападает сначала на самого полководца, а затем и на его семью. Выжив в жестокой схватке, Максимус попадает в лудус и становится гладиатором. Он знает, что однажды судьба поставит его лицом к лицу с заклятым врагом - Коммодом...