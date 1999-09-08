Красота по-американски, 1999

Лестер Бернэм женат на агенте недвижимости Кэролайн, и у них есть дочь-подросток по имени Дженни. Хотя Лестер и Кэролайн когда-то были влюблены, теперь они друг друга просто не выносят. Дженни, типичная старшеклассница, тоже ненавидит своих родителей. Все меняется, когда Лестер влюбляется в одноклассницу Дженни, Анджелу Хейс. Обе девушки видят влечение Лестера, но Анджеле льстит его внимание. Тем временем в соседний дом переезжает Фрэнк Фиттс, полковник морской пехоты, и его сын Рики, в которого Дженни тут же влюбляется. Знакомство Лестера и Рики вскоре приводит к цепи смешных и каверзных ситуаций, вызвавших трагическую развязку…
Между супругами поначалу нет видимого разлада, просто они стали безразличнее друг другу, и жизнь их вяло плещётся в болоте собственных страхов. Забавно выглядят их пассивные попытки оказать внимание своей дочери Джейн. Как говорит её отец, она - типичный тинейджер. Насколько я понимаю, вы сами когда-то пережили некоторые проблемы переходного возраста на собственной шкуре, поэтому описание их только утомит читателя. После определённых событий частым гостем в доме становится одноклассница Джейн - Анджелла Хейс, помешанная на поклонении ей лиц противоположного пола и постоянно демонстрирующая своё превосходство над подругой, яркое эротическое видение Лестера Бёрнема, потерявшего интерес к жене и нередко развлекающего себя мастурбацией. Неизвестно, какой стороной к ним повернулась бы жизнь, не окажись их внезапными соседями ещё одно "благополучное семейство"...