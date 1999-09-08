Красота по-американски, 1999

Между супругами поначалу нет видимого разлада, просто они стали безразличнее друг другу, и жизнь их вяло плещётся в болоте собственных страхов. Забавно выглядят их пассивные попытки оказать внимание своей дочери Джейн. Как говорит её отец, она - типичный тинейджер. Насколько я понимаю, вы сами когда-то пережили некоторые проблемы переходного возраста на собственной шкуре, поэтому описание их только утомит читателя. После определённых событий частым гостем в доме становится одноклассница Джейн - Анджелла Хейс, помешанная на поклонении ей лиц противоположного пола и постоянно демонстрирующая своё превосходство над подругой, яркое эротическое видение Лестера Бёрнема, потерявшего интерес к жене и нередко развлекающего себя мастурбацией. Неизвестно, какой стороной к ним повернулась бы жизнь, не окажись их внезапными соседями ещё одно "благополучное семейство"...