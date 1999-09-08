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Красота по-американски Красота по-американски
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American Beauty

Красота по-американски, 1999

1999 / США
7.5 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лестер Бернэм женат на агенте недвижимости Кэролайн, и у них есть дочь-подросток по имени Дженни. Хотя Лестер и Кэролайн когда-то были влюблены, теперь они друг друга просто не выносят. Дженни, типичная старшеклассница, тоже ненавидит своих родителей. Все меняется, когда Лестер влюбляется в одноклассницу Дженни, Анджелу Хейс. Обе девушки видят влечение Лестера, но Анджеле льстит его внимание. Тем временем в соседний дом переезжает Фрэнк Фиттс, полковник морской пехоты, и его сын Рики, в которого Дженни тут же влюбляется. Знакомство Лестера и Рики вскоре приводит к цепи смешных и каверзных ситуаций, вызвавших трагическую развязку…

  • Режиссер Сэм Мендес разработал внешний вид двух девушек, чтобы они менялись по ходу фильма: Тора Берч постепенно использовала все меньше макияжа, а Мена Сувари – больше, чтобы подчеркнуть их меняющееся восприятие самих себя.
  • Название фильма на самом деле – сорт роз, который, несмотря на красивый внешний вид, часто подвержен гниению у корней и ветвей растения. Таким образом фильм намекает на гнилую изнанку жизни идеальной американской семьи. 
  • Сценарист Алан Болл был вдохновлен на написание фильма, когда сидел на площади Всемирного торгового центра и увидел бумажный пакет, летящий по небу. 

Между супругами поначалу нет видимого разлада, просто они стали безразличнее друг другу, и жизнь их вяло плещётся в болоте собственных страхов. Забавно выглядят их пассивные попытки оказать внимание своей дочери Джейн. Как говорит её отец, она - типичный тинейджер. Насколько я понимаю, вы сами когда-то пережили некоторые проблемы переходного возраста на собственной шкуре, поэтому описание их только утомит читателя. После определённых событий частым гостем в доме становится одноклассница Джейн - Анджелла Хейс, помешанная на поклонении ей лиц противоположного пола и постоянно демонстрирующая своё превосходство над подругой, яркое эротическое видение Лестера Бёрнема, потерявшего интерес к жене и нередко развлекающего себя мастурбацией. Неизвестно, какой стороной к ним повернулась бы жизнь, не окажись их внезапными соседями ещё одно "благополучное семейство"...

7.5 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 22 марта 2000
Премьера онлайн 1 апреля 2020
Премьера в мире 8 сентября 1999
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Сэм Мендес
Сэм Мендес
В ролях
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Тора Бирч
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Питер Галлахер
Питер Галлахер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Красота по-американски 3 постера
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Красота по-американски
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Выйдя на экраны, дебютная работа тогда еще театрального режиссера Сэма Мендеса заставила о себе говорить – и не только в связи с завоеванными кинонаградами. Ее то сравнивали с лучшими образцами американского арт-хауса, то заявляли, что Мендес пошел на поводу у мейнстрима, напичкав ленту отсылками к мировой драматургической классике. Кадр из фильма «Красота по-американски» На самом же деле, в фильме можно одновременно найти и то, и другое – именно поэтому…
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саундтрек фильма Красота по-американски
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