Русский бунт, 2000

Конец XVIII века. Царствование Екатерины II. В глубокой российской провинции, среди бескрайних уральских степей беглый каторжник Емельян Пугачев объявил себя императором Петром III. Под знамена самозванца встали отряды казаков, беглые крепостные и многие лихие люди. В это смутное время в богом забытой Белогорской крепости юный офицер Петр Гринев встречает свою первую любовь — Машеньку, дочь капитана Миронова.



Безоглядно увлеченные друг другом влюбленные не желали замечать знамений грядущей беды. Они не знали, что вскоре им предстоят тяжкие испытания. Они не могли представить, каким причудливым образом их судьбы переплетутся с судьбой самозваного царя и каких невероятных усилий им будет стоить сохранить свои жизни и чувства в кровавом хаосе беспощадного русского бунта.