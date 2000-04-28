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Русский бунт
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Русский бунт, 2000

2000 / Россия / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Конец XVIII века. Царствование Екатерины II. В глубокой российской провинции, среди бескрайних уральских степей беглый каторжник Емельян Пугачев объявил себя императором Петром III. Под знамена самозванца встали отряды казаков, беглые крепостные и многие лихие люди. В это смутное время в богом забытой Белогорской крепости юный офицер Петр Гринев встречает свою первую любовь — Машеньку, дочь капитана Миронова.

Безоглядно увлеченные друг другом влюбленные не желали замечать знамений грядущей беды. Они не знали, что вскоре им предстоят тяжкие испытания. Они не могли представить, каким причудливым образом их судьбы переплетутся с судьбой самозваного царя и каких невероятных усилий им будет стоить сохранить свои жизни и чувства в кровавом хаосе беспощадного русского бунта.

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 32 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в России 28 апреля 2000
Премьера в мире 28 апреля 2000
Возраст 16+
Режиссер
Александр Прошкин
Александр Прошкин
В ролях
Матеуш Даменцки
Каролина Грушка
Каролина Грушка
Владимир Машков
Владимир Машков
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Русский бунт 1 постер
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