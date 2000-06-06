Приходи на меня посмотреть, 2000

Главная героиня фильма, Татьяна, живет в Москве со своей тяжело больной матерью. Пожилая женщина, уверенная, что жить ей осталось недолго, корит себя за то, что дочь потратила лучшие годы жизни на уход за ней. За несколько дней до Нового года она заявляет, что хочет покинуть этот мир, зная, что ее дочь счастлива, и три раза стучит по столу. В тот же миг на пороге по ошибке появляется обаятельный мужчина, которого Татьяна представляет матери как своего поклонника. К счастью, незнакомец подыгрывает героине. На этом мистификация не заканчивается - мать мечтает о внуках, поэтому Таня просит девушку с рынка сыграть роль внезапно найденной дочки… Чем же закончится эта невероятная история?