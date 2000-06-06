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Приходи на меня посмотреть, 2000

2000 / Россия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня фильма, Татьяна, живет в Москве со своей тяжело больной матерью. Пожилая женщина, уверенная, что жить ей осталось недолго, корит себя за то, что дочь потратила лучшие годы жизни на уход за ней. За несколько дней до Нового года она заявляет, что хочет покинуть этот мир, зная, что ее дочь счастлива, и три раза стучит по столу. В тот же миг на пороге по ошибке появляется обаятельный мужчина, которого Татьяна представляет матери как своего поклонника. К счастью, незнакомец подыгрывает героине. На этом мистификация не заканчивается - мать мечтает о внуках, поэтому Таня просит девушку с рынка сыграть роль внезапно найденной дочки… Чем же закончится эта невероятная история?

  • В основу сценария легла пьеса Надежды Птушкиной “Пока она умирала”. В сценическом варианте герои гораздо старше экранных - если в пьесе им около 60, то в фильме - 50. 
  • В одной из сцен фильма звучит романс на стихи Анны Ахматовой. Его исполнила Елена Камбурова. 
  • Олег Янковский не только сыграл в картине главную мужскую роль, но и выступил ее режиссером.  
  • Фильм был отмечен премиями кинофестиваля “Окно в Европу”, I фестиваля-смотра российских фильмов «Любить по-русски I», Открытого российского кинофестиваля “Кинотавр” в Сочи и международного кинофестиваля “Листопад” в Минске.

Все мы ждем, что под Новый год произойдет чудо и сбудутся заветные мечты. Однажды раздается стук в дверь, и к женщине приходит незнакомец, а вместе с ним - долгожданное счастье. Ей трудно сразу поверить в это чудо: слишком оно похоже на улыбку судьбы, которая бывает такой ироничной под Новый год...

8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 6 июня 2000
Премьера в мире 6 июня 2000
Возраст 0+
Режиссер
Олег Янковский
Олег Янковский
В ролях
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Олег Янковский
Олег Янковский
Наталья Щукина
Наталья Щукина
Иван Янковский
Иван Янковский
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Приходи на меня посмотреть 1 постер
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