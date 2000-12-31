Президент и его внучка, 2000

Вьюжной предновогодней ночью произошло роковое событие. В роддом доставили молодую женщину, у которой начались преждевременные роды в результате автокатастрофы. Ситуация осложнилась тем, что свекром роженицы был известный генерал, который, угрожая оружием врачам, требовал рождения здорового внука. Насмерть перепуганный врач, перед носом которого свирепый генерал размахивает именным пистолетом, находит единственный выход.

Одна из двух девочек-близняшек, родившихся у матери-одиночки, будущей художницы, объявляется генеральской внучкой. 31 декабря 2000 года на кремлевской елке встречаются дочь художницы и… внучка нового президента Российской Федерации! «Принцесса» и «нищенка», разумеется, меняются местами…