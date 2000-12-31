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Президент и его внучка Президент и его внучка
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Президент и его внучка, 2000

2000 / Россия
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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В новогоднюю ночь художница Татьяна рожает девочек-близняшек. В это же время в роддом с преждевременными схватками попадает невестка генерала. Ее малыш появляется на свет мертвым, и, опасаясь последствий, главврач решает подменить его одной из дочерей Тани. Спустя двенадцать лет генерал становится президентом. Его внучка Маша растет в роскоши и достатке. Ее близняшка, которую по иронии судьбы тоже зовут Машей, вынуждена продавать газеты и сдавать стеклотару, чтобы выручить немного денег и помочь овдовевшей матери. Накануне Нового года девочкам предстоит встретиться и узнать правду…

  • Автором музыки к фильму стал Леонид Агутин. 
  • “Президент и его внучка” - не первая картина Тиграна Кеосаяна, действие которое разворачивается в канун Нового года. В 1997 году на экраны вышла его лирическая комедия “Бедная Саша”, в которой также обыгрывается праздничная тема. 
  • Олегу Табакову, исполнившему роль президента, не впервой было играть высокопоставленную персону. В музыкальном фильме “Д’Артаньян и три мушкетера” он появился в образе короля Франции Людовика XIII, а в 2002 году сыграл мэра Нью-Йорка в комедии “Леди на день”.  
  • Третий по счету фильм Кеосаяна, в котором сыграла Алена Хмельницкая.

Вьюжной предновогодней ночью произошло роковое событие. В роддом доставили молодую женщину, у которой начались преждевременные роды в результате автокатастрофы. Ситуация осложнилась тем, что свекром роженицы был известный генерал, который, угрожая оружием врачам, требовал рождения здорового внука. Насмерть перепуганный врач, перед носом которого свирепый генерал размахивает именным пистолетом, находит единственный выход.

Одна из двух девочек-близняшек, родившихся у матери-одиночки, будущей художницы, объявляется генеральской внучкой. 31 декабря 2000 года на кремлевской елке встречаются дочь художницы и… внучка нового президента Российской Федерации! «Принцесса» и «нищенка», разумеется, меняются местами…

5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2000
Премьера в России 31 декабря 2000
Премьера в мире 31 декабря 2000
Возраст 12+
Режиссер
Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян
В ролях
Олег Табаков
Олег Табаков
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова
Дина Корзун
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Александр Адабашьян
Александр Адабашьян
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Президент и его внучка
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2 декабря 2021 16:30
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