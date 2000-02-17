Девять ярдов, 2000

Простоватого и немного наивного дантиста Николаса Озерански хотят убить жена и теща, чтобы получить деньги по страховке. Оз, как называют его друзья, давно бы развелся, но знает, что останется гол как сокол. В доме рядом с Озом поселяется замечательный сосед, в котором Оз узнает знаменитого профессионального киллера из Чикаго Джимми Тедески, "сдавшего" в трудную минуту своего босса полиции. Жена, пообещав Озу развод, немедленно отсылает мужа в Чикаго сообщить бывшему боссу о местонахождении Тедески, надеясь на "премиальные". Но у Джимми свой план...