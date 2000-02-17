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Девять ярдов Девять ярдов
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The Whole Nine Yards

Девять ярдов, 2000

2000 / США / Канада
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Дантист Николас Озерански случайно узнает в новом соседе знаменитого гангстера Джимми Тадески по прозвищу “Тюльпан”. Тюльпан недавно вышел из тюрьмы, а теперь скрывается от бывших подельников под вымышленным именем. Николас понимает, что с таким соседом надо держать ухо востро, но его жена считает иначе: она предлагает сдать преступника мафии, чтобы получить награду и улучшить свое материальное положение.

  • Брюс Уиллис пытался связаться с Мэттью Перри, чтобы уговорить его принять участие в фильме, но Перри был в отпуске. После многочисленных попыток застать его, Уиллис оставил на автоответчике Перри ту реплику, которая позднее вошла в фильм: “Я отрублю тебе ноги, подожгу твой дом и буду смотреть, как ты выползаешь… ”. 
  • Три девочки, которые бегают возле Джимми и Оза, когда те стоят рядом с цветами, - это дочери Брюса Уиллиса. 
  • Владельцам двух домов, которые использовались в этом фильме, заплатили 50 тысяч долларов за то, чтобы они покинули свои жилища на месяц. 
  • Популярная история о том, что в ходе съемок этого фильма Брюс Уилли проиграл пари Мэттью Перри и был вынужден бесплатно сняться в сериале “Друзья” является выдумкой. На самом деле Уиллис согласился сняться в “Друзьях”, потому что они с Перри подумали, что это будет весело, а свой заработок в сериале Уиллис пожертвовал на благотворительность.

Простоватого и немного наивного дантиста Николаса Озерански хотят убить жена и теща, чтобы получить деньги по страховке. Оз, как называют его друзья, давно бы развелся, но знает, что останется гол как сокол. В доме рядом с Озом поселяется замечательный сосед, в котором Оз узнает знаменитого профессионального киллера из Чикаго Джимми Тедески, "сдавшего" в трудную минуту своего босса полиции. Жена, пообещав Озу развод, немедленно отсылает мужа в Чикаго сообщить бывшему боссу о местонахождении Тедески, надеясь на "премиальные". Но у Джимми свой план...

7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 19 мая 2000
Премьера в мире 17 февраля 2000
Возраст 16+
Режиссер
Джонатан Линн
В ролях
Мэттью Перри
Мэттью Перри
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Румер Уиллис
Румер Уиллис
Аманда Пит
Аманда Пит
Наташа Хенстридж
Наташа Хенстридж
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Девять ярдов
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саундтрек фильма Девять ярдов
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