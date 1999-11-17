Сонная лощина, 1999

Америка, 1799 год. Эксцентричный нью-йоркский констебль Икабод Крейн настолько надоедает начальству со своими новшествами в расследовании преступлений, что его решают отправить куда подальше… например, в глухую деревушку под названием Сонная Лощина, где в последнее время произошло сразу несколько загадочных происшествий. Местные жители сразу же рассказывают Икабоду старую легенду о всаднике без головы, дух которого никак не найдет успокоения, а потому убивает тех, кто попадается на его пути, и забирает с собой их головы. Констебль скептически относится к суеверным басням, однако дальнейшие события убеждают его в том, что без мистики в этом деле не обошлось…