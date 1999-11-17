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Сонная лощина Сонная лощина
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Sleepy hollow

Сонная лощина, 1999

1999 / США
8.4 Оцените
108 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Америка, 1799 год. Эксцентричный нью-йоркский констебль Икабод Крейн настолько надоедает начальству со своими новшествами в расследовании преступлений, что его решают отправить куда подальше… например, в глухую деревушку под названием Сонная Лощина, где в последнее время произошло сразу несколько загадочных происшествий. Местные жители сразу же рассказывают Икабоду старую легенду о всаднике без головы, дух которого никак не найдет успокоения, а потому убивает тех, кто попадается на его пути, и забирает с собой их головы. Констебль скептически относится к суеверным басням, однако дальнейшие события убеждают его в том, что без мистики в этом деле не обошлось…

  • Только после того, как его утвердили на роль, Кристофер Уокен (всадник без головы) признался Тиму Бертону, что не умеет ездить верхом. 
  • Джонни Депп (Икабод Крейн) самостоятельно выполнил все трюки в финальной сцене, где лошадь тащит его по земле. 
  • Во время съемок одной из сцен Каспер Ван Дин (Бром Ван Брант) сломал указательный палец на руке. Несмотря на боль, актер никому не сказал о случившемся, так как не хотел прерывать съемочный процесс и лишиться роли. 
  • На платье, которое носит в кадре Кристина Риччи (Катрина), тот же узор, что и на костюме Майкла Китона в финальной сцене фильма «Битлджус» (1988). Обе картины были сняты Тимом Бертоном.

Инспектор нью-йоркской полиции констебль Икабод Крэйн расследует череду зверских убийств, которые происходят в маленькой и мрачной деревушке под названием «Сонная Лощина». Все местное население парализовано ужасом, ибо свято верит в предание о страшном всаднике без головы. Жители утверждают, что жуткий призрак всадника появляется ночью, расправляется с несчастными, забирает головы жертв с собой и отправляется обратно в ад. Констебль Крэйн не верит в потусторонние силы и убежден, что в «Сонной Лощине» действует безжалостный серийный убийца.

8.4 Оцените
108 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1999
Премьера в России 1 марта 2000
Премьера онлайн 1 января 2013
Премьера в мире 17 ноября 1999
Возраст 16+
Режиссер
Тим Бертон
Тим Бертон
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Джеффри Джоунс
Все актеры и съемочная группа
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Сонная лощина
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