Сонная лощина, 1999

Америка, 1799 год. Эксцентричный нью-йоркский констебль Икабод Крейн настолько надоедает начальству со своими новшествами в расследовании преступлений, что его решают отправить куда подальше… например, в глухую деревушку под названием Сонная Лощина, где в последнее время произошло сразу несколько загадочных происшествий. Местные жители сразу же рассказывают Икабоду старую легенду о всаднике без головы, дух которого никак не найдет успокоения, а потому убивает тех, кто попадается на его пути, и забирает с собой их головы. Констебль скептически относится к суеверным басням, однако дальнейшие события убеждают его в том, что без мистики в этом деле не обошлось…
Инспектор нью-йоркской полиции констебль Икабод Крэйн расследует череду зверских убийств, которые происходят в маленькой и мрачной деревушке под названием «Сонная Лощина». Все местное население парализовано ужасом, ибо свято верит в предание о страшном всаднике без головы. Жители утверждают, что жуткий призрак всадника появляется ночью, расправляется с несчастными, забирает головы жертв с собой и отправляется обратно в ад. Констебль Крэйн не верит в потусторонние силы и убежден, что в «Сонной Лощине» действует безжалостный серийный убийца.