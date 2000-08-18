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Постер фильма Секс, наркотики и Сансет Стрип
6.4
Киноафиша Фильмы Секс, наркотики и Сансет Стрип
6.4

Секс, наркотики и Сансет Стрип

, 2000
Sunset Strip
США / комедия, драма / 18+
Постер фильма Секс, наркотики и Сансет Стрип
6.4

О фильме

Начало 70ых годов. Америка очарована музыкальной идеологией рок-н-ролла. Фантастический успех фестиваля в Вудстоке создает образ новой «Американской Мечты» — свободная любовь, наркотики, рок-музыка, но самое главное причастность к знаменитой фабрике грез. Действие фильма переносит нас в в Лос Анджелес на знаменитый перекресток бульваров Сансет и Сан Винсент в 1972. Это 24 часа безумной, богемной жизни легендарного клуба «Виски Гоу Гоу» и пятерых его завсегдатаев: фотографа, модельера, гитариста, менеджера и певца. Все хотят оставить свой след в истории Голливуда. Мечты и реальность. Сладость успеха и горечь поражения. Все это Бульвар Сансет.

В ролях

Саймон Бэйкер
Саймон Бэйкер
Michael Scott
Анна Фрил
Анна Фрил
Tammy Franklin
Ник Стал
Ник Стал
Zach
Рори Кокрейн
Рори Кокрейн
Felix
Адам Голдберг
Адам Голдберг
Marty Shapiro
Джаред Лето
Джаред Лето
Glen Walker
Томми Флэнаган
Томми Флэнаган
Duncan
Дэррен Берроуз
Bobby
Джон Рэндольф
Mr. Niederhaus
Стефани Романов
Christine
Режиссер Адам Коллис
Сценарист Расселл ДиГрэйзер, Рэндалл Джансон
Композитор Стюарт Коупленд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 18 августа 2000
Дата выхода
18 августа 2000 Россия 18+
18 августа 2000 Казахстан
18 августа 2000 США
18 августа 2000 Украина
MPAA R
Производство Fox 2000 Pictures, Art Linson Productions, Linson Films
Другие названия
Sunset Strip, Em Busca da Fama, Sunset Strip - A jövő útja, Untitled Sunset Strip Project, Секс, наркотики и Сансет Стрип, サンセット・ストリップ

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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