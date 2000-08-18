Начало 70ых годов. Америка очарована музыкальной идеологией рок-н-ролла. Фантастический успех фестиваля в Вудстоке создает образ новой «Американской Мечты» — свободная любовь, наркотики, рок-музыка, но самое главное причастность к знаменитой фабрике грез. Действие фильма переносит нас в в Лос Анджелес на знаменитый перекресток бульваров Сансет и Сан Винсент в 1972. Это 24 часа безумной, богемной жизни легендарного клуба «Виски Гоу Гоу» и пятерых его завсегдатаев: фотографа, модельера, гитариста, менеджера и певца. Все хотят оставить свой след в истории Голливуда. Мечты и реальность. Сладость успеха и горечь поражения. Все это Бульвар Сансет.
|18 августа 2000
|Россия
|18+
|18 августа 2000
|Казахстан
|18 августа 2000
|США
|18 августа 2000
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