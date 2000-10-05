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Каблуки, 2000

2000 / США / Австралия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть О фильме

Три награды от Австралийского Общества Кинокритиков и еще пять от Австралийского Института Кино.

Чтобы прокормить себя, Шону, приходится работать сталеваром на заводе по две смены, и под конец рабочего дня у него плавится защитная маска на лице. Но ему кажется что он достоин большего - ведь он первоклассный танцор. И когда ему выпадает шанс покончить с надоевшим до тошноты образом жизни, он с радостью соглашается принять участие в танцевальном шоу чечеточников. Его брат, Митч, тоже талантливый танцор, но у него неприятности с местными бандитами из-за непонятного никому хобби - очень уж он любит угонять чужие машины. Еще у Митча неприятности с Шоном - полюбили они одну и ту же девушку, и теперь поделить ее не могут.

5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 5 октября 2000
Премьера в мире 5 октября 2000
Возраст 12+
Режиссер
Дэйн Перри
В ролях
Адам Гарсия
Софи Ли
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Уильям Заппа
Ричард Картер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Каблуки 2 постера
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