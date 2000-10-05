Каблуки, 2000

Чтобы прокормить себя, Шону, приходится работать сталеваром на заводе по две смены, и под конец рабочего дня у него плавится защитная маска на лице. Но ему кажется что он достоин большего - ведь он первоклассный танцор. И когда ему выпадает шанс покончить с надоевшим до тошноты образом жизни, он с радостью соглашается принять участие в танцевальном шоу чечеточников. Его брат, Митч, тоже талантливый танцор, но у него неприятности с местными бандитами из-за непонятного никому хобби - очень уж он любит угонять чужие машины. Еще у Митча неприятности с Шоном - полюбили они одну и ту же девушку, и теперь поделить ее не могут.