Белфаст — далеко не курортное место. Там, знаете ли, иногда и стреляют. На этом фоне дружба, а тем более общие дела между католиком и протестантом кажутся немыслимыми. Однако Колм и Джордж ухитрились организовать совместный бизнес по продаже париков в родном городе. Почетные жители Белфаста в шоке и не совсем определились, считать ли героев предателями, или просто идиотами. «Париковый вопрос» медленно, но верно перерастает рамки курьеза, приобретая нешуточное политическое значение, порождая одну абсурдно-комическую ситуацию за другой…
|25 декабря 2000
|Россия
|12+
|25 декабря 2000
|Казахстан
|22 декабря 2000
|США
|25 декабря 2000
|Украина
|22 декабря 2000
|Швеция
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