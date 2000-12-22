Mr. Black [зло] Слушай, я тебе сказал: не знаю, с кем ты там разговаривал, но он жёсткий лжец! Тут никакого г###а не найдёшь!

Colm [удивлённо] Г###?

Mr. Black Ты это сказал.

George Нет, сэр.

[указывает на голову]

George Накладки на волосы.