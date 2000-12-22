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Постер фильма Вечный мир
6.3
Киноафиша Фильмы Вечный мир
6.3

Вечный мир

, 2000
An Everlasting Piece
США / комедия / 18+
Постер фильма Вечный мир
6.3

О фильме

Белфаст — далеко не курортное место. Там, знаете ли, иногда и стреляют. На этом фоне дружба, а тем более общие дела между католиком и протестантом кажутся немыслимыми. Однако Колм и Джордж ухитрились организовать совместный бизнес по продаже париков в родном городе. Почетные жители Белфаста в шоке и не совсем определились, считать ли героев предателями, или просто идиотами. «Париковый вопрос» медленно, но верно перерастает рамки курьеза, приобретая нешуточное политическое значение, порождая одну абсурдно-комическую ситуацию за другой…

В ролях

Бэрри МакЮэн
Colm
Анна Фрил
Анна Фрил
Bronagh
Полин Маклин
Gerty
Рут МакКейб
Mrs. O'Neill
Лоуренс Кинлан
Mickey
Брайан Ф. О’Бирн
Брайан Ф. О’Бирн
George
Билли Коннолли
Билли Коннолли
Scalper
Дес МакЭлир
Mr. Black
Колум Конвей
IRA Man
Ian Cregg
Milker
Режиссер Барри Левинсон
Сценарист Бэрри МакЮэн
Композитор Ханс Циммер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 23 марта 2001
Премьера в мире 22 декабря 2000
Дата выхода
25 декабря 2000 Россия 12+
25 декабря 2000 Казахстан
22 декабря 2000 США
25 декабря 2000 Украина
22 декабря 2000 Швеция 15
MPAA R
Бюджет $14 000 000
Сборы в мире $75 228
Производство Baltimore Spring Creek Productions, Bayahibe Films Ltd., DreamWorks Pictures
Другие названия
An Everlasting Piece, Pile poil, A Guerra das Perucas, Agarrados por los pelos, Co za tupet!, Mit oder ohne - Was Männer haben sollten, Örök darab, Puhtia peruukkiin!, Salvados por los pelos, Salvi per un capello, Una amistad duradera, Вечный мир, Мъжки мечти, ピース・ピープル, 髮力無邊

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Вечный мир

Цитаты

Mr. Black [зло] Слушай, я тебе сказал: не знаю, с кем ты там разговаривал, но он жёсткий лжец! Тут никакого г###а не найдёшь!
Colm [удивлённо] Г###?
Mr. Black Ты это сказал.
George Нет, сэр.
[указывает на голову]
George Накладки на волосы.
Mr. Black А, я подумал, ты сказал «г###».

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