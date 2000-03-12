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6.3
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Фильмы
Независимость
6.3
Независимость
, 2000
The Independent
США / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
6.3
В ролях
Джерри Стиллер
Morty Fineman
Джанин Гарофало
Paloma Fineman
Макс Перлих
Ivan
Карен Блэк
Karen Black
Фред Уильямсон
Self
Ник Кассаветис
Nick Cassavetes
Стэйси Фьюсон
Бен Стиллер
Тед Демме
Ted Demme
Роджер Корман
Roger Corman
Рон Ховард
Ron Howard
Питер Богданович
Peter Bogdanovich
Режиссер
Стивен Кесслер
Сценарист
Mike Wilkins
,
Стивен Кесслер
Композитор
Бен Вон
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2000
Премьера в мире
12 марта 2000
Дата выхода
12 марта 2000
Россия
16+
10 ноября 2000
Германия
12 марта 2000
Казахстан
30 ноября 2000
США
12 марта 2000
Украина
MPAA
R
Сборы в мире
$238 431
Производство
United Lotus Group
Другие названия
The Independent, Independentul, King of B-Movies, Produção Independente, Независимость, King of B-Movies (2000)
Еще
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Цитаты
Todd
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Отзывы о фильме
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