7.2 Рейтинг IMDb: 7.2
4 постера
Вундеркинды

Wonder Boys 18+
О фильме

Неоконченный роман, угнанная машина, убитая собака и распавшийся брак — вот лишь некоторые из неприятностей, наслаивающихся друг на друга в этой забавной истории о многообещающих начинаниях, которые пошли наперекосяк. Во время одного сумасшедшего уикэнда, профессор Грэйди Трипп пытается собрать по частям свою жизнь, которая внезапно вышла из-под контроля. Его спутники: одаренный, но со странностями студент, его эксцентричный издатель, замужняя женщина — ректор его университета, которая беременна от него и тихая студентка-практикантка.

Страна Великобритания / США / Германия / Япония
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 9 ноября 2000
Премьера в мире 22 февраля 2000
Дата выхода
22 февраля 2000 Россия 16+
3 августа 2000 Австралия
20 октября 2000 Бразилия
3 ноября 2000 Великобритания
2 ноября 2000 Германия
22 декабря 2000 Греция
3 ноября 2000 Ирландия
22 февраля 2000 Казахстан
1 января 2001 Мексика
2 марта 2000 Пуэрто-Рико
22 февраля 2000 США
22 февраля 2000 Украина
10 января 2001 Франция
2 сентября 2000 Япония
MPAA R
Бюджет $55 000 000
Сборы в мире $33 426 588
Производство Mutual Film Company, British Broadcasting Corporation (BBC), Marubeni
Другие названия
Wonder Boys, Loco fin de semana, Brīnumzēni, Chàng Trai Tuyệt Vời, Cudowni chłopcy, Des garçons épatants, Die Wonder Boys, Fin de semana de locos, Garotos Incríveis, Harika Çocuklar, Imepoisid, Jóvenes prodigiosos, Joves prodigiosos, Skvelí Chlapci, Skvělí chlapi, Tromera paidia, Vunderkindai, Wonder Boys - Pokoli hétvége, Wonder Boys - Prodígios, Zlati fantje, Zlatni decki, Zlatni momci, Τρομερά παιδιά, Вундеркинды, Вундеркінди, Момчета-чудо, ワンダー・ボーイズ, 天才接班人
Режиссер
Кертис Хэнсон
В ролях
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Тоби Магуайр
Тоби Магуайр
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.2
15 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
James Leer Вот это да, какой багажник. Вмещает тубу, чемодан, дохлую собаку и почти идеально — чехол для одежды.
Grady Tripp Именно так они и говорили в рекламе.
Слушать
саундтрек фильма Вундеркинды
