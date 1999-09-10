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Бойцовский клуб, 1999

1999 / США / Германия
8.4 Оцените
144 голоса Рейтинг IMDb: 8.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма – тридцатилетний офисный работник, страдающий от хронической бессонницы и уныния. В одной из своих командировок он знакомится с уверенным в себе Тайлером Дерденом, увлеченным философией “борьбы с системой”. Со временем герой обнаруживает, что с харизматичным Тайлером у него гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

  • После того, как сценарий к ленте, написанный на основе одноименного романа Чака Паланика, был готов, его отправили четырем режиссерам – Питеру Джексону, Дэнни Бойлу, Брайану Сингеру и Дэвиду Финчеру.
  • При съемке сцены с мячами для гольфа Брэд Питт и Эдвард Нортон на самом деле были пьяны. Чтобы мячи попадали туда, куда нужно, пришлось использовать специально приспособление.
  • По словам Эдварда Нортона, перед началом съемок он и Брэд Питт договорились, что по ходу производства картины Нортон будет сидеть на строгой диете и постепенно худеть, а Питт, наоборот, будет наращивать мышечную массу.
  • На роль Марлы рассматривались кандидатуры Кортни Лав, Вайноны Райдер, Риз Уизерспун и Сары Мишель Геллар.
  • Костюм для персонажа Мита Лоуфа (Боб Полсон) был наполнен птичьим кормом и весил около 50 кг.
  • В сцене в пещере зритель видит пар, идущий изо рта героя Эдварда Нортона. На самом деле это вклейка из фильма “Титаник” с участием Леонардо ДиКаприо.

Главный герой картины, служащий большой автомобильной компании, мучается от бессонницы и обязательств, накладываемых на него работой и его социальным статусом. Случайное знакомство с анархистом Тайлером Дерденом приводит его к открытию подпольного клуба, где посвященные получают возможность в кулачном бою избавиться от раздражения и злобы, связанных с осознанием замкнутого круга рабского потребления и рекламы, собственного ничтожества и невозможности стать звездой или миллионером. Несмотря на жесткие правила, запрещающие кому бы то ни было рассказывать о бойцовском клубе, слухи о новом радикальном объединении ширятся, и вот уже по всей стране открываются бойцовские клубы, грозящие перерасти в мощную террористическую организацию, целью которой является мировая анархия.

8.4 Оцените
144 голоса Рейтинг IMDb: 8.8
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 13 января 2000
Премьера онлайн 15 октября 1999
Премьера в мире 10 сентября 1999
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Дэвид Финчер
Дэвид Финчер
В ролях
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Брэд Питт
Брэд Питт
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Мит Лоаф
Мит Лоаф
Зак Гренье
Зак Гренье
Все актеры и съемочная группа
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Бойцовский клуб
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
10\10 книга раскрыта почти полностью
evvl2011 6 августа 2019, 13:59
Легенда!!!
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144 голоса
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