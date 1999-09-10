Бойцовский клуб, 1999

Главный герой картины, служащий большой автомобильной компании, мучается от бессонницы и обязательств, накладываемых на него работой и его социальным статусом. Случайное знакомство с анархистом Тайлером Дерденом приводит его к открытию подпольного клуба, где посвященные получают возможность в кулачном бою избавиться от раздражения и злобы, связанных с осознанием замкнутого круга рабского потребления и рекламы, собственного ничтожества и невозможности стать звездой или миллионером. Несмотря на жесткие правила, запрещающие кому бы то ни было рассказывать о бойцовском клубе, слухи о новом радикальном объединении ширятся, и вот уже по всей стране открываются бойцовские клубы, грозящие перерасти в мощную террористическую организацию, целью которой является мировая анархия.