Номинированная на главную награду Каннского кинофестиваля лента «Свадьба» Павла Лунгина расскажет о жизни российской глубинки на заре двухтысячных. В главных ролях – Мария Миронова и Марат Башаров. Таня Симакова уехала из родного городка Липки в Москву, чтобы стать фотомоделью, и своего добилась. Она была любовницей типичного «нового русского» Василия Бородина. Спустя годы Таня приезжает в Липки повидать родню и встречает Мишку Крапивина, который был влюблен в нее еще с детства. И предлагает ему жениться на ней. Мишка не верит своему счастью. А тут еще на работе вдруг дают зарплату, хотя шахтеры потеряли на нее всякую надежду. Но деньги, подоспевшие к свадьбе, Мишка не без помощи местных алкоголиков выбрасывает на ветер, да еще и ввязывается в криминальную историю. И теперь в день праздника его поджидает не только майор милиции, но и Бородин, приехавший вернуть Таню.