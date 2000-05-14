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Свадьба

Svadba 18+
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О фильме

Красавица-фотомодель Таня возвращается из столицы в родной провинциальный городок под названием Липки, где ее встречают подруги и школьный ухажер Миша. На танцах, выпив для храбрости водки, Таня подбрасывает монетку: орел – выйти замуж за Мишу, решка – оставить безнадежно влюбленного парня в одиночестве. Удача сопутствует герою, и вот уже полным ходом идет подготовка к свадьбе. Но у Тани есть свои секреты, способные нанести удар счастливому будущему пары.

  • Съемки проходили в настоящем городе Липки, расположенном в Киреевском районе Тульской области. Для создания аутентичной атмосферы режиссер Павел Лунгин пригласил на эпизодические роли жителей города. Непрофессиональные актеры так впечатлили Лунгина своей игрой, что тот даже решился на изменения в сценарии: изначально история должна была быть жестче и мрачнее.
  • Изначально Павел Лунгин рассматривал кандидатуру Марата Башарова на роль Гаркуши, но Башарову так понравился персонаж Миши, что он уговорил режиссера попробовать его на главную роль. Окончательно убедить Лунгина помогла Мария Миронова, участвовавшая в пробах с Башаровым.
  • Картина номинировалась на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, но в итоге получила другой приз – за лучший актерский ансамбль.

Номинированная на главную награду Каннского кинофестиваля лента «Свадьба» Павла Лунгина расскажет о жизни российской глубинки на заре двухтысячных. В главных ролях – Мария Миронова и Марат Башаров. Таня Симакова уехала из родного городка Липки в Москву, чтобы стать фотомоделью, и своего добилась. Она была любовницей типичного «нового русского» Василия Бородина. Спустя годы Таня приезжает в Липки повидать родню и встречает Мишку Крапивина, который был влюблен в нее еще с детства. И предлагает ему жениться на ней. Мишка не верит своему счастью. А тут еще на работе вдруг дают зарплату, хотя шахтеры потеряли на нее всякую надежду. Но деньги, подоспевшие к свадьбе, Мишка не без помощи местных алкоголиков выбрасывает на ветер, да еще и ввязывается в криминальную историю. И теперь в день праздника его поджидает не только майор милиции, но и Бородин, приехавший вернуть Таню. 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 14 мая 2000
Дата выхода
14 мая 2000 Россия 16+
24 ноября 2000 Канада
27 сентября 2000 Франция
Производство Arte France Cinéma, Canal+, Catherine Dussart Productions (CDP)
Другие названия
Svadba, La noce, Az esküvő, Bröllopet, Bryllupet, La boda, La Noce - Die Hochzeitsgesellschaft, Le nozze, Noche de bodas, Nunta, Russische Hochzeit, Ślub po rosyjsku, The Wedding, Свадьба
Режиссер
Павел Лунгин
Павел Лунгин
В ролях
Александр Семчев
Александр Семчев
Марат Башаров
Марат Башаров
Андрей Панин
Андрей Панин
Мария Голубкина
Мария Голубкина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
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7 IMDb
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