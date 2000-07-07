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Очень страшное кино Очень страшное кино
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Scary Movie

Очень страшное кино, 2000

2000 / США
7.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Год назад компания из шести старшеклассников, катаясь на автомобиле и отрываясь по полной, случайно сбила человека. Они решили никому не говорить о трагедии, но выясняется, что свидетель все же был: Синди, одна из той компании, сначала видит странного человека в черном балахоне и страшной маске, а затем получает записку со словами “Я знаю”. Синди предлагает друзьям обратиться в полицию за помощью и во всем признаться, но они считают, что у нее просто разыгралось воображение. Вскоре фигура в черном появляется снова и начинает убивать...

  • В сценарии была прописана эпизодическая роль для Джейми Ли Кертис: Синди должна была обнаружить ее в чулане, убегая от убийцы в доме. 
  • В меню столовой в средней школе написано: “То же самое старое дерьмо”. 
  • Все актеры, сыгравшие в фильме подростков, были на момент съемок старше 25, а кое-кто даже и 30 лет.
  • Прототипом героини Синди стала Нив Кэмпбелл, сыгравшая в четырех частях “Крика”. Неудивительно, что фамилия главной героини - Кэмпбелл.
  • Персонажа, которую играет Шеннон Элизабет, зовут Баффи. Это очевидная пародия на Хелен Шиверс из фильма “Я знаю, что вы сделали прошлым летом”, которую сыграла Сара Мишель Геллар, исполнительница роли Баффи Саммерс в сериале “Баффи - истребительница вампиров”. 
  • Название школы, в которой учатся главные герои фильма, можно перевести как “Средняя школа трупов”.

Совершенно безбашенная кинопародия на все суперхиты последних лет: «Шестое чувство», «Матрица», «Американский пирог», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Ведьма из Блэр», «Крик» и многие другие.

7.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 19 октября 2000
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 7 июля 2000
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Кинен Айвори Уайанс
В ролях
Джон Абрахамс
Джон Абрахамс
Рик Дакомман
Кармен Электра
Кармен Электра
Анна Фэрис
Анна Фэрис
Курт Фуллер
Курт Фуллер
Все актеры и съемочная группа
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Очень страшное кино
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