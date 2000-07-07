Очень страшное кино, 2000

Год назад компания из шести старшеклассников, катаясь на автомобиле и отрываясь по полной, случайно сбила человека. Они решили никому не говорить о трагедии, но выясняется, что свидетель все же был: Синди, одна из той компании, сначала видит странного человека в черном балахоне и страшной маске, а затем получает записку со словами “Я знаю”. Синди предлагает друзьям обратиться в полицию за помощью и во всем признаться, но они считают, что у нее просто разыгралось воображение. Вскоре фигура в черном появляется снова и начинает убивать...