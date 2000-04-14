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Постер фильма Там, где деньги
6.2
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6.2

Там, где деньги

, 2000
Where the Money Is
США, Германия, Великобритания / криминал, драма, комедия / 18+
Постер фильма Там, где деньги
6.2

О фильме

Кэрол, королева выпускного бала в маленьком городке, вышла замуж за своего короля по имени Уэйн, который стал обычным работягой. Теперь она работает медсестрой в доме для престарелых, куда привозят из тюрьмы перенесшего инфаркт пожилого заключенного — мистера Хенри Мэннинга.

Тридцать лет он был неуловимым грабителем банков и попался, когда во всем городе отключили свет, и он оказался запертым в сейфе. Кэрол сразу же засомневалась, так ли тяжело болен этот симпатичный старик, и стала провоцировать его, даже попробовала соблазнить его. Тот не реагировал. Вместе с мужем она вывезла его на рыбалку и, когда муж отошел удить рыбу, столкнула «инвалида» в воду вместе с коляской. Тут он и раскрылся.

Старичок оказался еще хоть куда — выпив виски, он потанцевал с Кэрол и… смылся. Вернулся сам. Вскоре Кэрол узнала, что до отсидки мистер Мэннинг отдал все деньги на хранение другу, тот умер, а деньги должен был сохранить сын покойного. Изучивший йогу, медицину и прочее, чтобы сымитировать инфаркт, Мэннинг обратился, наконец, за своими деньгами.

Сыночек же заявил, что денег не даст, а, если старик будет надоедать, то он пойдет в полицию. Тогда сексапильная Кэрол, отчетливо представляющая себе свое будущее в роли медсестры в этом захолустье, предлагает Мэннингу ограбить банк. Муж узнает об их бурной деятельности и… присоединяется к делу… 

В ролях

Пол Ньюман
Пол Ньюман
Henry
Линда Фиорентино
Carol
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Wayne
Сьюзэн Барнс
Mrs. Foster
Энн Питоняк
Mrs. Tetlow
Брюс МакВитти
Karl
Ирма Сент-Поль
Mrs. Galer
Мишель Перрон
Мишель Перрон
Guard
Дороти Гордон
Mrs. Norton
Rita Tuckett
Mrs. Weiler
Режиссер Марек Каневска
Сценарист Э. Макс Фрай, Topper Lilien, Carroll Cartwright
Композитор Марк Айшем
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия / Великобритания
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 14 апреля 2000
Премьера в мире 14 апреля 2000
Дата выхода
14 апреля 2000 Россия 16+
14 апреля 2000 Казахстан
14 апреля 2000 США
14 апреля 2000 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $28 000 000
Сборы в мире $7 450 414
Производство Gramercy Pictures (I), IMF Internationale Medien und Film GmbH & Co. Produktions KG, Intermedia Films
Другие названия
Where the Money Is, Ein heißer Coup, Cadê a Grana?, Dla forsy, Donde esté el dinero, El asalto, En toute complicité, Get a Chance!, Kavala keikka, Kesef Kal, Lukten av pengar, Lukten av penger, O Grande Golpe, On hi hagi els diners, Onde Está o Dinheiro, Où est le fric?, Pénzt és életet, Per amore dei soldi, Raha kannul, Straten røveren, Where the Money is - Ein heißer Coup, Τελευταίο ριφιφί, Там, где деньги, ゲット・ア・チャンス!, 因钱之名, 神偷大话王, 钱之所在, Donde está el dinero

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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