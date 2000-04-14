Кэрол, королева выпускного бала в маленьком городке, вышла замуж за своего короля по имени Уэйн, который стал обычным работягой. Теперь она работает медсестрой в доме для престарелых, куда привозят из тюрьмы перенесшего инфаркт пожилого заключенного — мистера Хенри Мэннинга.



Тридцать лет он был неуловимым грабителем банков и попался, когда во всем городе отключили свет, и он оказался запертым в сейфе. Кэрол сразу же засомневалась, так ли тяжело болен этот симпатичный старик, и стала провоцировать его, даже попробовала соблазнить его. Тот не реагировал. Вместе с мужем она вывезла его на рыбалку и, когда муж отошел удить рыбу, столкнула «инвалида» в воду вместе с коляской. Тут он и раскрылся.



Старичок оказался еще хоть куда — выпив виски, он потанцевал с Кэрол и… смылся. Вернулся сам. Вскоре Кэрол узнала, что до отсидки мистер Мэннинг отдал все деньги на хранение другу, тот умер, а деньги должен был сохранить сын покойного. Изучивший йогу, медицину и прочее, чтобы сымитировать инфаркт, Мэннинг обратился, наконец, за своими деньгами.



Сыночек же заявил, что денег не даст, а, если старик будет надоедать, то он пойдет в полицию. Тогда сексапильная Кэрол, отчетливо представляющая себе свое будущее в роли медсестры в этом захолустье, предлагает Мэннингу ограбить банк. Муж узнает об их бурной деятельности и… присоединяется к делу…