С момента свадьбы Принцессы и Трубадура прошло уже немало лет. Их сын Трубадур-младший подрос и мечтает исполнять рок-н-ролл, обедневший Король живет отдельно и ни разу не виделся с внуком, а Атаманша и разбойники открыли свой собственный банк под названием “Бяки-буки”. Однажды Атаманше пришла в голову идея во чтобы то ни стало получить королевский титул. Она предложила Королю деньги - в обмен на свадьбу и корону, но тот решительно отверг такую грязную сделку. Тогда Атаманша решила добиться своего с помощью шантажа и похитила Трубадура-младшего…