С момента свадьбы Принцессы и Трубадура прошло уже немало лет. Их сын Трубадур-младший подрос и мечтает исполнять рок-н-ролл, обедневший Король живет отдельно и ни разу не виделся с внуком, а Атаманша и разбойники открыли свой собственный банк под названием “Бяки-буки”. Однажды Атаманше пришла в голову идея во чтобы то ни стало получить королевский титул. Она предложила Королю деньги - в обмен на свадьбу и корону, но тот решительно отверг такую грязную сделку. Тогда Атаманша решила добиться своего с помощью шантажа и похитила Трубадура-младшего…
Тридцать лет прошло с тех пор, как зрители впервые познакомились с веселым Трубадуром, прекрасной Принцессой и их четвероногими друзьями-музыкантами. Много воды утекло с тех пор, у Трубадура и Принцессы родился сын, король обеднел, зато вольготно живется теперь разбойникам, плетет интриги Атоманша, ставшая Банкиршей. Словом, как поется в песенке из нового мультфильма: "Никогда такого времени не бывало раньше в Бремене"...
|24 мая 2000
|Россия
|0+
|28 февраля 2002
|Казахстан
|28 февраля 2002
|Украина