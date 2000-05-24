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Новые бременские

Novye Bremenskiye 18+
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О фильме

С момента свадьбы Принцессы и Трубадура прошло уже немало лет. Их сын Трубадур-младший подрос и мечтает исполнять рок-н-ролл, обедневший Король живет отдельно и ни разу не виделся с внуком, а Атаманша и разбойники открыли свой собственный банк под названием “Бяки-буки”. Однажды Атаманше пришла в голову идея во чтобы то ни стало получить королевский титул. Она предложила Королю деньги - в обмен на свадьбу и корону, но тот решительно отверг такую грязную сделку. Тогда Атаманша решила добиться своего с помощью шантажа и похитила Трубадура-младшего…

  • “Новые бременские” - продолжение известных советских мультфильмов “Бременские музыканты” (1969) и “По следам бременских музыкантов” (1973). 
  • Сценарий к новому мультфильму, как и к двум предыдущим частям, написали народный артист РСФСР Василий Ливанов и поэт-песенник Юрий Энтин, а композитором стал Геннадий Гладков. 
  • В 2000 году мультфильм был отмечен призом Всероссийского фестиваля визуальных искусств, который проходил в лагере “Орлёнок”. 
  • По мотивам мультфильма российская компания “Бука” выпустила одноименную компьютерную игру. 
  • Героев “Новых бременских” озвучили Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Филипп Киркоров, Сергей Мазаев и другие известные артисты.

Тридцать лет прошло с тех пор, как зрители впервые познакомились с веселым Трубадуром, прекрасной Принцессой и их четвероногими друзьями-музыкантами. Много воды утекло с тех пор, у Трубадура и Принцессы родился сын, король обеднел, зато вольготно живется теперь разбойникам, плетет интриги Атоманша, ставшая Банкиршей. Словом, как поется в песенке из нового мультфильма: "Никогда такого времени не бывало раньше в Бремене"...

Страна Россия
Продолжительность 56 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 24 мая 2000
Дата выхода
24 мая 2000 Россия 0+
28 февраля 2002 Казахстан
28 февраля 2002 Украина
MPAA G
Производство Gold Vision, KinoMost
Другие названия
Novye Bremenskiye, The New Bremen Musicians, Нові Бременські, Новые Бременские
Режиссер
Александр Горленко
В ролях
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Надежда Бабкина
Елена Кузьмина
Антон Бизеев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

4.7
Оцените 10 голосов
3.7 IMDb
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Новые бременские

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