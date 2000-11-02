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Никки, дьявол - младший Никки, дьявол - младший
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Little Nicky

Никки, дьявол - младший, 2000

2000 / США
5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Никки – младший и самый нелепый из трех сыновей Сатаны. Сатана исполняет обязанности президента ада уже на протяжении 10 000 лет. До него на этой должности находился его отец Люцифер. Сатана хочет уйти на пенсию, но для этого ему необходимо предать правление адом одному из своих сыновей. К сожалению, он считает, что ни одни из нихеще не готов к столь ответственной работе. Узнав об этом, старшие братья Никки приходят в бешенство и решают отомстить отцу за такую, как им кажется, несправедливость. Их коварный план захвата власти подразумевает физическое устранение Сатаны, что может привести к полному исчезновению ада как такового. Все обитатели преисподней - в панике, а Никки, несмотря на всю его малахольность, предстоит спасти своего отца, главного дьявола, от смерти и отстоять права грешников на вечные муки.

5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 2 ноября 2000
Премьера в мире 2 ноября 2000
Возраст 12+
Режиссер
Стивен Брилл
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Рис Иванс
Рис Иванс
Том Листер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Никки, дьявол - младший 1 постер
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саундтрек фильма Никки, дьявол - младший
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