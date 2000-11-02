Никки, дьявол - младший, 2000

Никки – младший и самый нелепый из трех сыновей Сатаны. Сатана исполняет обязанности президента ада уже на протяжении 10 000 лет. До него на этой должности находился его отец Люцифер. Сатана хочет уйти на пенсию, но для этого ему необходимо предать правление адом одному из своих сыновей. К сожалению, он считает, что ни одни из нихеще не готов к столь ответственной работе. Узнав об этом, старшие братья Никки приходят в бешенство и решают отомстить отцу за такую, как им кажется, несправедливость. Их коварный план захвата власти подразумевает физическое устранение Сатаны, что может привести к полному исчезновению ада как такового. Все обитатели преисподней - в панике, а Никки, несмотря на всю его малахольность, предстоит спасти своего отца, главного дьявола, от смерти и отстоять права грешников на вечные муки.