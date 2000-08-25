Постер фильма Добейся успеха
6.5
Добейся успеха

, 2000
Bring It On
США / спорт, комедия / 18+
О фильме

Эти девчонки из группы поддержки университетской футбольной команды знают, как привлечь к себе внимание. При взгляде на них у ребят резко повышается кровяное давление. Они просто обворожительны, сногсшибательны, их энергичные танцы приводят в возбуждение толпы болельщиков.

Они пользуются бешеным успехом, ведь их упругие молодые тела вырабатывают такое количество сексуальной энергии, что зрители, позабыв про футбол, приходят на стадион только ради них.

Но, поскольку, такая группа поддержки есть почти у каждого университета, между девчонками из разных команд разгорается нешуточная борьба за звание лучшей в своем роде.

В ход идут самые неожиданные приемы и ухищрения, и порой дело близится к рукопашной. Но, чтобы действительно считаться лучшей командой, надо победить в национальном чемпионате, а этого смогут добиться только самые красивые, самые талантливые, самые задорные и сексуальные.

В ролях

Кирстен Данст
Элиза Душку
Джесси Брэдфорд
Клэр Крамер
Гэбриэл Юнион
Николь Билдербэк
Режиссер Пейтон Рид
Сценарист Джессика Бендинджер
Композитор Кристоф Бек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 10 ноября 2000
Премьера в мире 25 августа 2000
Дата выхода
6 декабря 2000 Россия 12+
14 декабря 2000 Австралия M
20 октября 2000 Великобритания
9 ноября 2000 Германия
29 сентября 2000 Испания
6 декабря 2000 Казахстан
25 августа 2000 Мексика C
27 сентября 2001 Нидерланды
16 февраля 2001 Норвегия
22 июня 2001 Португалия
25 августа 2000 США
6 декабря 2000 Украина
2 мая 2001 Франция
31 мая 2001 Чехия U
2 декабря 2000 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Бюджет $11 000 000
Сборы в мире $90 449 929
Производство Beacon Communications, Beacon Pictures, Wonderworks Films

Другие названия
Bring It On, Triunfos robados, Girls United, Anna palaa!, A por todas, A totes, American Girls, Anna palaa, Bốc Lửa, Bravo, girls!, Cheer Fever, Cheers!, Dajmo punce, Dziewczyny z drużyny, Gençlik ateşi, Hajrá, csajok!, Jaunos ir karštos, Jump, Las käia!, Le tout pour le tout, Majoretele, O pyretos tis nikis, Punom snagom, cure, Ragazze nel pallone, Smarkuolės, Teenagers: As Apimentadas, Tudo por Elas, Ο πυρετός της νίκης, Добейся успеха, Досягни успіху, Луди амазонки, 브링 잇 온, チアーズ！, 魅力四射

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

[первые реплики]
Big Red Я сексуальна, я мила, / Я популярна всегда.
Big Red Биг Ред, Уитни, Кортни, Дарси, Карвер, Кейси, Тораранс Шипман: Я стерва, с шикарной прической, / Все парни любят глазеть, / Меня хотят, я в ударе, / Я — то, чего ты не в состоянии, / Я красива, сногсшибательна, / Я здесь главная, / Угадай, кто я? / Парни хотят тронуть груди, / Я сияю, улыбаюсь, / Некоторые думают, что я злая, / Я летаю, я прыгаю, / Можешь смотреть, но не лезь, / Ух! / Я важная, я рычу, / Клянусь, я не шлюха, / Мы кричим и ведём, / Как будто на скорости, / Ненавидь нас за красоту, / Нам ты тоже не нравишься, / Мы — чирлидерши, / Мы — чирлидерши. / Перекличка...
Big Red Зови меня Биг Ред.
Whitney Я — У-У-Уитни.
Courtney К-К-К-К-Кортни.
[Кортни рычит, как кошка]
Darcy Чувак, это Дарси.
Carver Я — грозный Карвер. Да!
Kasey Просто зовите меня Кейси!
Big Red Я всё ещё Биг Ред, / Я пылаю и жгу, / Но теперь я передаю факел, / Голоса подсчитаны, / И одна должна выиграть, / Она весёлая и бодрая, / Теперь она номер один, / К-К-К-Вперёд, Тораранс, / Т-Т-Т-Тораранс!
Torrance Shipman Я сильна и громка, / Я сделаю вас гордыми, / Я Т-Т-Т-Тораранс, / Ваш капитан Тораранс.
Whitney Уитни, Кортни, Дарси, Карвер, Кейси, Тораранс Шипман, Джен, Лес: Вперёд, Торо! / Мы — Торо, / Могучие могучие Торо, / Мы так классны, / Мы — точно Торо.

Новости о фильме

Названы лучшие фильмы для победы над плохим настроением
8 июня 2020 09:17 Названы лучшие фильмы для победы над плохим настроением В топ вошли 25 картин разных жанров.
Кирстен Данст не против вернуться в продолжении «Добиться успеха» - если его когда-нибудь снимут
27 сентября 2019 12:20 Кирстен Данст не против вернуться в продолжении «Добиться успеха» - если его когда-нибудь снимут Правда, актриса считает, что роль в комедийной мелодраме о чирлидершах стоила ей потенциальных наград.

Это блюдо помогло Пушкину пережить ссылку: печеный картофель по-чухонски поэт ел, даже вернувшись в Петербург
Еще 100 лет назад это популярное женское имя было под запретом — разрешили только в СССР
Итальянцы нашу карбонару презирают: настоящую готовят без бекона и сливок — вкус божественный
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
Ночами обнимает, тесты предлагает: угадайте 6 шедевров советского кино по трогательному кадру объятий
«Вокзал для двоих» угадают все, а дальше — проверка для избранных: назовите фильм по одному кадру с Гурченко (тест)
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
5 фильмов СССР вы смотрели сто раз, а следующий кадр угадаете? Вспомните, что будет после знаменитых сцен (тест)
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
«Это огонь, ребята»: из-за «Невского» вы могли пропустить сильный детектив НТВ с Васильевым, Шведовым и Маковецким с рейтингом 8
«Сверхи» в мире «Острых козырьков»: в этом уникальном фэнтези 3 почти идеальных сезона (а еще 18+ и море крови)
