Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.3
Киноафиша Фильмы Догма

Догма

Dogma 18+
О фильме

Два падших ангела, Локи и Бартлби, обреченные вечность торчать в штате Висконсин, узнали, что у них есть шанс вернуться в рай. Для этого нужно всего лишь воспользоваться ошибочной церковной католической догмой, провозглашенной кардиналом-новатором: каждый, прошедший через освященную арку в соборе в Нью-Джерси, получает отпущение грехов. Пройдя через нее, Локи и Бартлби получат прощение, далее им надо стать смертными, умереть и возвратиться в рай.

Есть только одно но. Если это произойдет, то исчезнет все сущее на земле, включая род людской. Помешать этому может только пра-пра… пра-пра племянница Иисуса Христа по имени Вифания, которой помогают тринадцатый апостол Руфус и два смертных пророка, одного из которых играет сам режиссер, а второго — его друг Джейсон Мьюз. К ним присоединяется уже давно живущая на земле Муза по имени Серендипити, подрабатывающая стриптизёршей…

Страна США
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в мире 21 мая 1999
Дата выхода
10 февраля 2000 Россия 16+
16 декабря 1999 Австралия
12 ноября 1999 Бразилия
26 декабря 1999 Великобритания
20 апреля 2000 Германия
21 января 2000 Греция
26 декабря 1999 Ирландия
11 февраля 2000 Испания
27 июня 2003 Италия
10 февраля 2000 Казахстан
3 августа 2000 Нидерланды
31 марта 2000 Португалия
12 ноября 1999 США
10 февраля 2000 Украина
19 января 2000 Франция
17 февраля 2000 Чехия 15+
20 апреля 2000 Швеция
17 июня 2000 Южная Корея 18
8 июля 2000 Япония
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $33 660 229
Производство View Askew Productions
Другие названия
Dogma, Догма, Bearclaw, Dogme, Giáo Lý, God, Δόγμα, ドグマ, 怒犯天条, 怒犯天條, 艾拉妮丝之怒犯天条
Режиссер
Кевин Смит
Кевин Смит
В ролях
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Линда Фиорентино
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Алан Рикман
Алан Рикман
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.6
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Киноляпы

(примерно на 1 часе 19 минуте) Протестанты обычно признают, что Мария была девственницей только до рождения Иисуса. В Библии названы четыре брата Иисуса: Иаков, Иосиф, Иуда и Симон. Однако католическая традиция настаивает, что эти четверо (а также некоторые сёстры, упомянутые в тексте) были кузенами Иисуса, а не его родными братьями и сёстрами, тем самым сохраняя догмат о вечном девстве Девы Марии. Поскольку Бетани знакома только с католическим учением, известие о том, что у Марии были другие дети, становится для неё сюрпризом.

Цитаты
Bethany Какой он?
Metatron Бог? Одинокий. Но забавный. У него отличное чувство юмора. Вот, например, секс. Нет ничего смешнее, чем нелепые рожи, которые вы корчите во время с##а.
Bethany Секс — это шутка на небесах?
Metatron Насколько я понимаю, внизу тоже в основном шутка.
Новости о фильме
Друзья и коллеги: топ совместных фильмов Бена Аффлека и Мэтта Дэймона
Друзья и коллеги: топ совместных фильмов Бена Аффлека и Мэтта Дэймона От эпизодических ролей до «Оскара».
16 января 2026 10:41
Кевин Смит: «У «Догмы» никогда не будет сиквела»
Кевин Смит: «У «Догмы» никогда не будет сиквела» Пока Голливуд одну за другой возрождает культовые франшизы прошлого и снимает зачастую неудачные ремейки старых фильмов, Кевин Смит, создатель «Клерков» и «Догмы», прекрасно
6 октября 2017 14:12
