Два падших ангела, Локи и Бартлби, обреченные вечность торчать в штате Висконсин, узнали, что у них есть шанс вернуться в рай. Для этого нужно всего лишь воспользоваться ошибочной церковной католической догмой, провозглашенной кардиналом-новатором: каждый, прошедший через освященную арку в соборе в Нью-Джерси, получает отпущение грехов. Пройдя через нее, Локи и Бартлби получат прощение, далее им надо стать смертными, умереть и возвратиться в рай.
Есть только одно но. Если это произойдет, то исчезнет все сущее на земле, включая род людской. Помешать этому может только пра-пра… пра-пра племянница Иисуса Христа по имени Вифания, которой помогают тринадцатый апостол Руфус и два смертных пророка, одного из которых играет сам режиссер, а второго — его друг Джейсон Мьюз. К ним присоединяется уже давно живущая на земле Муза по имени Серендипити, подрабатывающая стриптизёршей…
(примерно на 1 часе 19 минуте) Протестанты обычно признают, что Мария была девственницей только до рождения Иисуса. В Библии названы четыре брата Иисуса: Иаков, Иосиф, Иуда и Симон. Однако католическая традиция настаивает, что эти четверо (а также некоторые сёстры, упомянутые в тексте) были кузенами Иисуса, а не его родными братьями и сёстрами, тем самым сохраняя догмат о вечном девстве Девы Марии. Поскольку Бетани знакома только с католическим учением, известие о том, что у Марии были другие дети, становится для неё сюрпризом.