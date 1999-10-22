Frank Pierce Спасать чью-то жизнь — это как влюбиться. Лучший наркотик на свете. Несколько дней, а иногда и недель после этого ты ходишь по улицам, делая всё вокруг бесконечным. Однажды, на несколько недель, я потерял ощущение земли — всё, к чему прикасался, становилось легче. В моих туфлях звучали трубы. Из карманов падали цветы. Ты начинаешь думать, что стал бессмертным, будто спас не только чью-то жизнь, но и свою собственную. Через тебя прошёл Бог. Зачем это отрицать, что на миг — зачем отрицать, что на миг Бог был тобой?