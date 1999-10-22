Воскрешая мертвецов

, 1999
Bringing Out The Dead
США / драма, триллер / 18+
О фильме

Воет сирена. Вспышки слепят глаза. По ночному Нью - Йорку навстречу смерти мчится Скорая помощь. Фрэнк Пирс - парамедик, работающий в ночную смену. Фрэнка постоянно преследуют видения - призраки людей, которых он так и не сумел спасти. Его жизнь превращается в ад, он - на грани срыва, и все же продолжает борьбу со смертью...

В ролях

Николас Кейдж
Патрисия Аркетт
Джон Гудман
Том Сайзмор
Марк Энтони
Мэри Бет Херт
Режиссер Мартин Скорсезе
Сценарист Пол Шредер, Joe Connelly
Композитор Элмер Бернстайн
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 22 октября 1999
Дата выхода
9 декабря 2000 Россия 16+
20 апреля 2000 Австралия
20 апреля 2000 Аргентина
4 февраля 2000 Бразилия
7 января 2000 Великобритания
27 апреля 2000 Венгрия
4 мая 2000 Германия
20 января 2000 Гонконг
14 января 2000 Греция
12 мая 2000 Дания
10 февраля 2000 Египет
13 января 2000 Израиль
7 января 2000 Ирландия
4 февраля 2000 Исландия
28 апреля 2000 Испания
7 января 2000 Италия
9 декабря 2000 Казахстан
4 мая 2000 Нидерланды
20 апреля 2000 Новая Зеландия
26 декабря 1999 Норвегия
2 июня 2000 Польша
22 октября 1999 США
19 ноября 1999 Таиланд
11 декабря 1999 Тайвань
2 июня 2000 Турция
9 декабря 2000 Украина
28 января 2000 Уругвай
1 марта 2000 Филиппины
25 февраля 2000 Финляндия
12 апреля 2000 Франция
20 апреля 2000 Чехия
11 мая 2000 Швейцария
17 декабря 1999 Швеция
11 февраля 2000 Эстония
15 января 2000 Южная Корея
25 марта 2000 Япония
MPAA R
Бюджет $55 000 000
Сборы в мире $16 798 496
Производство De Fina-Cappa, Paramount Pictures, Touchstone Pictures
Другие названия
Bringing Out the Dead, Vidas al límite, Воскрешая мертвецов, A holtak útja, À tombeau ouvert, Al di là della vita, Al límite (Bringing Out the Dead), Bėgti nuo mirties, Bringing Out the Dead - Nächte der Erinnerung, Ciemna strona miasta, Dotyk smrti, între viata si moarte, Između života i smrti, Laga'at B'Muv'it, Med življenjem in smrtjo, Nächte der Erinnerung, Nattens skygger, O'liklarni tiriltirish, Ölüləri diriltmək, Počítání mrtvých, Por Um Fio, Ressusciter les morts, Stavrodromia tis psyhis, Viimase vindi peal, Vivendo no Limite, Yaşamın Kıyısında, Σταυροδρόμια της ψυχής, Воскрешаючи мерців, До краен предел, Између живота и смрти/Između života i smrti, Өлілерді қайта тірілту, 救命士, 穿梭鬼門關

7.1
6.8 IMDb

Цитаты

Frank Pierce Спасать чью-то жизнь — это как влюбиться. Лучший наркотик на свете. Несколько дней, а иногда и недель после этого ты ходишь по улицам, делая всё вокруг бесконечным. Однажды, на несколько недель, я потерял ощущение земли — всё, к чему прикасался, становилось легче. В моих туфлях звучали трубы. Из карманов падали цветы. Ты начинаешь думать, что стал бессмертным, будто спас не только чью-то жизнь, но и свою собственную. Через тебя прошёл Бог. Зачем это отрицать, что на миг — зачем отрицать, что на миг Бог был тобой?

