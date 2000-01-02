Отзывы о фильме
Убийство эксцентричной Моны Дирли открыло мудрому шерифу удивительный секрет: почти все в городке ненавидели эту женщину и все, выходит, были готовы утопить ее… По ходу дела выясняется, что его же собственная дочь замужем за главным подозреваемым, а коварная официантка готова разбить сердце и веселому вдовцу и его сыну одновременно.
|2 января 2000
|Россия
|16+
|10 мая 2001
|Германия
|13 июля 2000
|Израиль
|2 января 2000
|Казахстан
|3 марта 2000
|Канада
|18A
|2 июня 2000
|Пуэрто-Рико
|3 марта 2000
|США
|2 января 2000
|Украина
|15 августа 2001
|Франция
|28 июня 2001
|Чехия
|U