Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Утопим Мону!
Постер фильма Утопим Мону!
Постер фильма Утопим Мону!
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Утопим Мону!

Утопим Мону!

Drowning Mona 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Убийство эксцентричной Моны Дирли открыло мудрому шерифу удивительный секрет: почти все в городке ненавидели эту женщину и все, выходит, были готовы утопить ее… По ходу дела выясняется, что его же собственная дочь замужем за главным подозреваемым, а коварная официантка готова разбить сердце и веселому вдовцу и его сыну одновременно.

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 2 января 2000
Дата выхода
2 января 2000 Россия 16+
10 мая 2001 Германия
13 июля 2000 Израиль
2 января 2000 Казахстан
3 марта 2000 Канада 18A
2 июня 2000 Пуэрто-Рико
3 марта 2000 США
2 января 2000 Украина
15 августа 2001 Франция
28 июня 2001 Чехия U
MPAA PG-13
Бюджет $37 000 000
Сборы в мире $15 910 104
Производство Code Entertainment, Jersey Shore, Marigold Productions Inc.
Другие названия
Drowning Mona, ¿Quién no mató a Mona?, Qui a tué Mona?, 460 podezřelých, Chi ha ucciso la signora Dearly?, Cum de s-a înecat Mona?, Der Fall Mona, Der Fall Mona - Mordfall, Unfall oder Glücksfall?, Dögölj meg, drága Mona!, Kas paskandino Moną?, Kast Mona i elven, Ko je ubio Monu, Kuka hukutti Monan?, Mais qui a tué Mona?, Mona Boğuldu, Mona uputamine, MONA（モナ）　彼女が殺された理由（わけ）, Poios epnixe ti Mona, Quem Não Matou Mona?, Qui veut la peau de Mona?, Quién no mató a Mona, Smid Mona i floden, Tko je utopio Monu, Todos la querían... ¡muerta!, Trafiona-zatopiona, Tramaram a Mona, Ποιος έπνιξε τη Μόνα, Кой удави Мона?, Утопим Мону!, 梦娜之死, 淹死恶婆娘, 淹死惡婆娘, 淹死莫娜
Режиссер
Питер Стайнфелд
В ролях
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Бетт Мидлер
Бетт Мидлер
Нив Кэмпбелл
Нив Кэмпбелл
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Утопим Мону!
Что могло быть хуже? 5.5
Что могло быть хуже? (2001)
Странные родственники 5.3
Странные родственники (2006)
Спросите Синди 6.2
Спросите Синди (2001)
С какой ты планеты? 5.6
С какой ты планеты? (2000)
Мамины дети 5.4
Мамины дети (1993)
Дьяволица 5.7
Дьяволица (1989)
Сбрось маму с поезда 6.6
Сбрось маму с поезда (1987)
Мошенники 6.3
Мошенники (1986)
Мальчишник в Вегасе 3 6.6
Мальчишник в Вегасе 3 (2013)
Элиты побережья 6.1
Элиты побережья (2020)
Игрушки для взрослых 5.8
Игрушки для взрослых (2018)
Большой босс 5.4
Большой босс (2016)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Chief Wyatt Rash Моя мама всегда говорила: «Если жизнь дает тебе картошку, сделай картофельный салат!»
Mona Dearly Да? А мне жизнь подкинула целую кучу г#вна! Что мне теперь из этого делать?
Phil Dearly Салат из г#вна?
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Забудете про «Метод»: этот детектив с рейтингом 7,4 очень похож на сериал Быкова – только тут вместо Хабенского Чадов
Непубличному сыну Михалкова и Вертинской 59 лет: как выглядит наследник одной из самых красивых пар советского кино?
3 исторических фэнтези-сериала, которые незаслуженно остались в тени
«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра
«Такого никогда не было»: сотрудники СК разобрали по косточкам «Тайны следствия» – нашли сразу 3 больших ляпа в работе Швецовой
«Пламя и пепел» похоронили франшизу? Кэмерон готов отменить «Аватаров» 4 и 5 – спойлеры финала «сольет» в тот же день
$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов
Наш ответ Линчу: эти 5 сериалов зрители признали русской версией легендарного «Твин Пикса» (в №1 даже снялся Смоляков)
Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ
«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр
«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше