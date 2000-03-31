Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Петр I: Последний царь и первый император" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дорога на Эльдорадо Дорога на Эльдорадо
Киноафиша Фильмы Дорога на Эльдорадо
The Road to El Dorado

Дорога на Эльдорадо, 2000

2000 / США
8.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Испания начала XVI века. Аферисты Тулио и Мигель жульническим путем выигрывают карту, на которой запечатлена дорога к легендарному Эльдорадо, а затем и вовсе случайно попадают на судно знаменитого конкистадора Эрнана Кортеса. Так начинается полный опасностей и приключений путь двоих друзей к мифическому золотому городу.

  • В целом работа над мультфильмом продолжалась около пяти лет.
  • Продюсеры хотели привлечь к озвучке Тулио и Мигеля испаноязычных актеров. Предполагалось, что Тулио озвучит Антонио Бандерас, но по неизвестным причинам актер отказался от участия в проекте.
  • При создании образа Эльдорадо и его жителей аниматоры вдохновлялись культурой цивилизации майя. На первых этапах производства фильма продюсер Джеффри Катценберг вместе с командой съездил в Мексику, чтобы изучить древние города майя – Тулум, Чичен-Ица и Ушмаль.
  • В священной книге жреца Тцекел-Кана можно заметить рисунок человека, который ловит рыбу, сидя на луне. Изображение пародирует логотип студии DreamWorks.
  • Актеры озвучки обычно работают поодиночке, но вопреки этой практике Кевин Клайн и Кеннет Брана записывали свои реплики, находясь вместе в одной комнате. Это было сделано для придания естественности диалогам Мигеля и Тулио.

Тульо и Мигель, герои этой полнометражной мультипликационной картины, предпочитают не зарабатывать деньги тяжелым трудом. Эти два отпетых мошенника обожают, когда золотишко само идет к ним в руки. Случилось так, что этим проходимцам крупно повезло. Им посчастливилось найти таинственную карту, на которой обозначен величественный Город Золота, мифический Эльдорадо. Вместе со знаменитым конкистадором Эрнаном Кортесом приятели отправляются в рискованное путешествием за сокровищами к берегам далекой Америки.

8.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 31 марта 2000
Премьера онлайн 16 мая 2021
Премьера в мире 31 марта 2000
Возраст 0+
Режиссер
Бибо Бержерон
В ролях
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Фердинанд
Фердинанд (2017)
8.054945
Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров
Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров (2015)
6.133333
Атлантида: затерянный мир
Атлантида: затерянный мир (2001)
7.736842
Похождения Императора
Похождения Императора (2000)
7.625
Тарзан
Тарзан (1999)
8.157895
Принц Египта
Принц Египта (1998)
7.076923
Геркулес
Геркулес (1997)
6.9166665
Горбун из Нотр Дама
Горбун из Нотр Дама (1996)
6.769231
Покахонтас
Покахонтас (1995)
8.5
Аладдин
Аладдин (1992)
8.291667
Оз: Возвращение в Изумрудный город
Оз: Возвращение в Изумрудный город (2014)
5.7
Не бей копытом
Не бей копытом (2004)
5.2
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы про дружбу Мультфильмы про дружбу
Постер мультфильма Дорога на Эльдорадо 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Дорога на Эльдорадо смотреть онлайн

Дорога на Эльдорадо
Смотрите в
за 1 ₽

Похожие фильмы онлайн

Фердинанд
 
Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров
 
Атлантида: затерянный мир
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Дорога на Эльдорадо
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Паранормальные явления. Дом призраков
Паранормальные явления. Дом призраков
2022, США, комедия, ужасы
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Шрамы Парижа
Шрамы Парижа
2022, Франция, криминал, драма, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Средневековье
Средневековье
2022, Чехия, боевик, драма, исторический
Я иду искать. Королевская игра
Я иду искать. Королевская игра
2022, Великобритания, боевик
Related video
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Приложение киноафиши