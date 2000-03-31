Дорога на Эльдорадо, 2000

Тульо и Мигель, герои этой полнометражной мультипликационной картины, предпочитают не зарабатывать деньги тяжелым трудом. Эти два отпетых мошенника обожают, когда золотишко само идет к ним в руки. Случилось так, что этим проходимцам крупно повезло. Им посчастливилось найти таинственную карту, на которой обозначен величественный Город Золота, мифический Эльдорадо. Вместе со знаменитым конкистадором Эрнаном Кортесом приятели отправляются в рискованное путешествием за сокровищами к берегам далекой Америки.