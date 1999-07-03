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Старик и море
Киноафиша Фильмы Старик и море
The Old Man And The Sea

Старик и море, 1999

1999 / Россия / Канада / Япония
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть О фильме

- по рассказу Эрнеста Хемингуэйя; - премия "Оскар" за лучший анимационный фильм 2000 года.

История дружбы между маленьким деревенским мальчишкой и старым рыбаком. Сантьяго, сильный и гордый человек, он не может смириться с неумолимым течением времени, отнимающем физические силы. Уже много недель он возвращается с моря без улова. Наконец он принимает решение - уйти за добычей далеко-далеко в море и без улова не возвращаться. Только так старый рыбак может вернуть себе уверенность и самоуважение. Рано утром он прощается со своим маленьким другом, с родным берегом, который видит, возможно, в последний раз, и растворяется в темноте морских вод. И все же удача приходит к рыбаку. В его снасти попадается гигантская рыба. Двое суток в море продолжается их поединок, но рыба не сдается и тянет Сантьяго все дальше и дальше в море. Но старый рыбак убедил себя в том, что упорство и сила духа - это то, что принесет ему победу…

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 30 июня 2000
Премьера в мире 3 июля 1999
Возраст 0+
В ролях
Гордон Пинсент
Гордон Пинсент
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Старик и море 2 постера
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
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