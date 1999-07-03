Старик и море, 1999

История дружбы между маленьким деревенским мальчишкой и старым рыбаком. Сантьяго, сильный и гордый человек, он не может смириться с неумолимым течением времени, отнимающем физические силы. Уже много недель он возвращается с моря без улова. Наконец он принимает решение - уйти за добычей далеко-далеко в море и без улова не возвращаться. Только так старый рыбак может вернуть себе уверенность и самоуважение. Рано утром он прощается со своим маленьким другом, с родным берегом, который видит, возможно, в последний раз, и растворяется в темноте морских вод. И все же удача приходит к рыбаку. В его снасти попадается гигантская рыба. Двое суток в море продолжается их поединок, но рыба не сдается и тянет Сантьяго все дальше и дальше в море. Но старый рыбак убедил себя в том, что упорство и сила духа - это то, что принесет ему победу…