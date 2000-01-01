Английский миллионер русского происхождения, прикованный к инвалидной коляске, плывет на теплоходе к местам своего детства, в небольшой городок на Волге, где когда-то располагалось имение его родителей. Вполне возможно, что его путешествие — это последняя попытка насладиться Жизнью.

За большую сумму денег господин Гагарин заключает контракт с молодым театральным режиссером, согласившимся сопровождать его на корабле. Условие контракта — выполнение всех желаний Старика. Дима, пытающийся заработать напостановку «Бориса Годунова`, и не подозревает, какие испытания его ждут.