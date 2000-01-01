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Киноафиша Фильмы Вместо меня

Вместо меня

Vmesto menya 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Английский миллионер русского происхождения, прикованный к инвалидной коляске, плывет на теплоходе к местам своего детства, в небольшой городок на Волге, где когда-то располагалось имение его родителей. Вполне возможно, что его путешествие — это последняя попытка насладиться Жизнью.

За большую сумму денег господин Гагарин заключает контракт с молодым театральным режиссером, согласившимся сопровождать его на корабле. Условие контракта — выполнение всех желаний Старика. Дима, пытающийся заработать напостановку «Бориса Годунова`, и не подозревает, какие испытания его ждут.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в мире 1 января 2000
Дата выхода
1 января 2000 Россия 12+
Другие названия
Vmesto menya, Вместо меня
Режиссер
Ольга Басова
Владимир Басов мл.
В ролях
Олег Стриженов
Олег Стриженов
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Всеволод Абдулов
Александр Боровиков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb
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