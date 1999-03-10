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The Insider

Свой человек, 1999

1999 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В фильме рассказывается о Джеффри С. Уайганде - американском биохимике и сотруднике табачной компании Brown & Williamson. Уайганд занимался разработкой сигарет, которые могли бы снизить риск раковых заболеваний и бытовых пожаров. В процессе сотрудничества с B&W доктор узнал немало информации, которую табачные производители скрывали от покупателей, тем самым подвергая опасности их здоровье и жизни. Познакомившись с журналистом Лоуэллом Бергманом, герой решается предать огласке все те нарушения, которые допускают производители табачных изделий. Несмотря на судебные иски и моральное давление со стороны табачников, Уайганд намерен добиться справедливости.

  • Фильм основан на реальных событиях. В сценах, связанных с судебным процессом, появился реальный генеральный прокурор штата Миссисипи Майк Мур. 
  • Джеффри С. Уайганд, история которого легла в основу фильма, попросил создателей о двух вещах - изменить в сценарии имена его дочерей и исключить сцены курения. Авторы в целом выполнили его требования, сигареты и курящие люди появляются на протяжении картины лишь три раза. 
  • Зал суда, в котором главный герой дает показания, не был декорацией. Съемки проходили в здании суда, расположенном в округе Джексон, штат Миссисипи. Именно там реальный доктор Уайганд выступил со своими показаниями.

Джеффри Уайгэнда увольняют с поста вице-президента крупнейшей табачной компании за то, что он протестует против использования в табачной продукции компонента, вызывающего у курильщиков наркотическую зависимость. Лоуэлл Бергман, продюсер популярнейшего телешоу "60 минут", узнает об этом и убеждает Уайгэнда выступить с разоблачительным интервью по телевидению. Естественно, это очень не нравится столпам табачной индустрии, заверяющих в безвредности производимой продукции. Олигархи принимают самые суровые меры, чтобы информация не стала достоянием гласности. От Уайгэнда уходит жена, Лоуэлла Бергмана отправляют в отпуск. Там, где задействованы большие деньги, бесполезно бороться за справедливость, но Лоуэлл и Уайгэнд не прекращают борьбы.

8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 13 апреля 2000
Премьера в мире 10 марта 1999
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Манн
Майкл Манн
В ролях
Аль Пачино
Аль Пачино
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Роберт Харпер
Стивен Тоболовски
Стивен Тоболовски
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Свой человек 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Надо будет пересмотреть, сравнить ощущения. Хорошо, что напомнили.
Аль Пачино-Кроу-Пламмер - мощная троица.
Помню, с первой же минуты прилипла к… Читать дальше…
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