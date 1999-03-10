Свой человек, 1999

В фильме рассказывается о Джеффри С. Уайганде - американском биохимике и сотруднике табачной компании Brown & Williamson. Уайганд занимался разработкой сигарет, которые могли бы снизить риск раковых заболеваний и бытовых пожаров. В процессе сотрудничества с B&W доктор узнал немало информации, которую табачные производители скрывали от покупателей, тем самым подвергая опасности их здоровье и жизни. Познакомившись с журналистом Лоуэллом Бергманом, герой решается предать огласке все те нарушения, которые допускают производители табачных изделий. Несмотря на судебные иски и моральное давление со стороны табачников, Уайганд намерен добиться справедливости.
Джеффри Уайгэнда увольняют с поста вице-президента крупнейшей табачной компании за то, что он протестует против использования в табачной продукции компонента, вызывающего у курильщиков наркотическую зависимость. Лоуэлл Бергман, продюсер популярнейшего телешоу "60 минут", узнает об этом и убеждает Уайгэнда выступить с разоблачительным интервью по телевидению. Естественно, это очень не нравится столпам табачной индустрии, заверяющих в безвредности производимой продукции. Олигархи принимают самые суровые меры, чтобы информация не стала достоянием гласности. От Уайгэнда уходит жена, Лоуэлла Бергмана отправляют в отпуск. Там, где задействованы большие деньги, бесполезно бороться за справедливость, но Лоуэлл и Уайгэнд не прекращают борьбы.
Аль Пачино-Кроу-Пламмер - мощная троица.
Помню, с первой же минуты прилипла к… Читать дальше…