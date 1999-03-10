Свой человек, 1999

Джеффри Уайгэнда увольняют с поста вице-президента крупнейшей табачной компании за то, что он протестует против использования в табачной продукции компонента, вызывающего у курильщиков наркотическую зависимость. Лоуэлл Бергман, продюсер популярнейшего телешоу "60 минут", узнает об этом и убеждает Уайгэнда выступить с разоблачительным интервью по телевидению. Естественно, это очень не нравится столпам табачной индустрии, заверяющих в безвредности производимой продукции. Олигархи принимают самые суровые меры, чтобы информация не стала достоянием гласности. От Уайгэнда уходит жена, Лоуэлла Бергмана отправляют в отпуск. Там, где задействованы большие деньги, бесполезно бороться за справедливость, но Лоуэлл и Уайгэнд не прекращают борьбы.