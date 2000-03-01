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Ya Vam bolshe ne veryu

Я Вам больше не верю, 2000

2000 / Россия
4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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О фильме

Промышленный город в провинции. Потеряв лучшего друга — любимую собаку Селедку, Соня не находила себе места. У мамы Сони появился ухажер — милиционер Евгений Иванович, и маме стало не до собаки… Главный архитектор края, по совместительству преподаватель в политехническом институте Егор Владимирович устал от жены Кати, которая забросила работу по дому и целыми днями занималась йогой.

Между тем их сыну Егору грозило отчисление из школы за неуспеваемость. Егору Владимировичу не давала проходу влюбленная в него студентка Аня Тимофеева, писавшая ему полные нежности и любви письма. Увидев, что он выбрасывает в урну очередное ее письмо, Аня решила покончить с собой. Но на пустыре повеситься ей помешала Соня, случайно оказавшаяся рядом. Девушки разговорились...

4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 1 марта 2000
Премьера в мире 1 марта 2000
Возраст 18+
Режиссер
Иван Щеголев
В ролях
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Нина Дворжецкая
Нина Дворжецкая
Василий Фунтиков
Анна Гуляренко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я Вам больше не верю 1 постер
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Я Вам больше не верю

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